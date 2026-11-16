🦋 Ces papillons repoussent les prédateurs avec... leurs organes génitaux

Certains papillons de nuit disposent d'une défense inattendue contre les chauves-souris : leurs organes génitaux.

La nuit, de nombreuses chauves-souris chassent sans avoir besoin de voir précisément leurs proies. Elles émettent des cris très aigus et écoutent les échos renvoyés par les insectes. Ce système, appelé écholocation, leur permet de repérer un papillon en plein vol et de suivre ses déplacements.

Sphinx du liseron (Agrius convolvuli) photographié en vol en Bulgarie.

Crédit : Charles J. Sharp / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Mais plusieurs papillons de la famille des sphinx ne restent pas silencieux lorsqu'ils sont menacés. Les mâles peuvent produire leurs propres ultrasons. Ces émissions pourraient gêner le repérage par les chauves-souris, ou les surprendre au moment de l'attaque.

Des structures minuscules associées aux organes génitaux frottent contre certaines parties de l'abdomen. Ce frottement crée des vibrations, qui deviennent des ultrasons. Il s'agit donc d'un son mécanique.

Pour comprendre comment cette défense s'est développée, Paul Masonick et ses collègues ont étudié des sphinx de nombreuses espèces. Ils ont notamment observé leurs réactions à des enregistrements de chauves-souris en chasse. Ils ont aussi manipulé doucement certains insectes pour reproduire le contact d'un prédateur.

L'équipe a examiné les structures des mâles chez 124 espèces et comparé les liens de parenté de 310 espèces. Trois façons de produire des sons sont apparues. Selon le papillon, de petites écailles frottent contre d'autres écailles, de minuscules pointes ou des reliefs arrondis. Les sons obtenus diffèrent selon le mécanisme.

Autre découverte : cette protection ne semble pas provenir d'un seul ancêtre qui l'aurait transmise à tous ses descendants. Les analyses indiquent qu'elle serait apparue indépendamment à plusieurs reprises, jusqu'à sept fois, au cours des quelque 30 derniers millions d'années. Des papillons éloignés ont donc trouvé une réponse similaire à une même menace.

Toutes ces émissions ne remplissent probablement pas le même rôle. Chez les espèces capables d'entendre les chauves-souris, certains sons présentent davantage de caractéristiques susceptibles de perturber leur repérage. D'autres papillons, dépourvus d'organes auditifs, émettent aussi des ultrasons mais lorsqu'on les touche. Ceux-ci pourraient plutôt surprendre un attaquant ou ressembler à des avertissements émis par d'autres insectes.

Reste à déterminer l'efficacité réelle de chaque type de son pendant une chasse. Les enregistrements et l'examen des insectes permettent de distinguer leurs moyens de défense, mais pas de prouver que tous brouillent le sonar des chauves-souris. Des confrontations contrôlées avec des chauves-souris permettraient de mesurer précisément lesquels améliorent les chances de fuite.