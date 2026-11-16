🦋 Estas mariposas afastam predadores com... seus órgãos genitais

Algumas mariposas têm uma defesa inesperada contra os morcegos: seus órgãos genitais.

À noite, muitos morcegos caçam sem precisar ver suas presas com precisão. Eles emitem gritos muito agudos e escutam os ecos refletidos pelos insetos. Esse sistema, chamado ecolocalização, permite localizar uma mariposa em pleno voo e acompanhar seus movimentos.

Mariposa-esfinge-do-gladíolo (Agrius convolvuli) fotografada em voo na Bulgária.

Crédito: Charles J. Sharp / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Mas várias mariposas da família dos esfingídeos não permanecem em silêncio quando estão ameaçadas. Os machos podem produzir seus próprios ultrassons. Essas emissões poderiam atrapalhar a localização pelas mariposas ou surpreendê-las no momento do ataque.

Estruturas minúsculas associadas aos órgãos genitais roçam em certas partes do abdômen. Esse atrito cria vibrações, que se transformam em ultrassons. Trata-se, portanto, de um som mecânico.

Para entender como essa defesa se desenvolveu, Paul Masonick e seus colegas estudaram esfingídeos de muitas espécies. Eles observaram, entre outras coisas, suas reações a gravações de morcegos caçando. Também manipularam delicadamente alguns insetos para reproduzir o contato com um predador.

A equipe examinou as estruturas dos machos em 124 espécies e comparou os graus de parentesco de 310 espécies. Surgiram três maneiras de produzir sons. Dependendo da mariposa, pequenas escamas roçam em outras escamas, minúsculas pontas ou saliências arredondadas. Os sons obtidos diferem conforme o mecanismo.

Outra descoberta: essa proteção não parece ter vindo de um único ancestral que a teria transmitido a todos os seus descendentes. As análises indicam que ela teria surgido independentemente várias vezes, até sete, ao longo dos últimos 30 milhões de anos. Mariposas distantes do ponto de vista evolutivo encontraram, portanto, uma resposta semelhante à mesma ameaça.

Todas essas emissões provavelmente não desempenham o mesmo papel. Nas espécies capazes de ouvir os morcegos, alguns sons apresentam mais características capazes de perturbar sua localização. Outras mariposas, sem órgãos auditivos, também emitem ultrassons, mas quando são tocadas. Estes poderiam principalmente surpreender um atacante ou se assemelhar a alertas emitidos por outros insetos.

Ainda é preciso determinar a eficácia real de cada tipo de som durante uma caçada. As gravações e o exame dos insetos permitem distinguir seus meios de defesa, mas não provar que todos confundem o sonar dos morcegos. Confrontos controlados com morcegos permitiriam medir com precisão quais sons aumentam as chances de fuga.