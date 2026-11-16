🦋 Estas mariposas repelen a los depredadores con... sus órganos genitales

Algunas polillas nocturnas disponen de una defensa inesperada contra los murciélagos: sus órganos genitales.

Por la noche, muchos murciélagos cazan sin necesitar ver con precisión a sus presas. Emiten gritos muy agudos y escuchan los ecos devueltos por los insectos. Este sistema, llamado ecolocalización, les permite detectar una polilla en pleno vuelo y seguir sus desplazamientos.

Esfinge de la correhuela (Agrius convolvuli) fotografiada en vuelo en Bulgaria.

Crédito: Charles J. Sharp / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Pero varias polillas de la familia de las esfinges no permanecen en silencio cuando se sienten amenazadas. Los machos pueden producir sus propios ultrasonidos. Estas emisiones podrían dificultar la detección por parte de los murciélagos o sorprenderlos en el momento del ataque.

Unas estructuras diminutas asociadas a los órganos genitales rozan ciertas partes del abdomen. Esta fricción crea vibraciones que se convierten en ultrasonidos. Se trata, por tanto, de un sonido mecánico.

Para comprender cómo se desarrolló esta defensa, Paul Masonick y sus colegas estudiaron esfinges de numerosas especies. En particular, observaron sus reacciones ante grabaciones de murciélagos cazando. También manipularon suavemente algunos insectos para reproducir el contacto con un depredador.

El equipo examinó las estructuras de los machos de 124 especies y comparó los vínculos de parentesco de 310 especies. Aparecieron tres formas de producir sonidos. Según la polilla, unas pequeñas escamas rozan otras escamas, diminutas puntas o relieves redondeados. Los sonidos obtenidos difieren según el mecanismo.

Otro descubrimiento: esta protección no parece proceder de un único antepasado que la hubiera transmitido a todos sus descendientes. Los análisis indican que habría aparecido de forma independiente en varias ocasiones, hasta siete veces, a lo largo de los últimos 30 millones de años aproximadamente. Por tanto, polillas alejadas entre sí encontraron una respuesta similar ante una misma amenaza.

Probablemente, no todas estas emisiones cumplen la misma función. En las especies capaces de oír a los murciélagos, algunos sonidos presentan más características susceptibles de alterar su detección. Otras polillas, desprovistas de órganos auditivos, también emiten ultrasonidos, pero cuando se las toca. Estos podrían más bien sorprender a un atacante o parecerse a advertencias emitidas por otros insectos.

Queda por determinar la eficacia real de cada tipo de sonido durante una cacería. Las grabaciones y el examen de los insectos permiten distinguir sus medios de defensa, pero no demostrar que todos interfieran con el sonar de los murciélagos. Los enfrentamientos controlados con murciélagos permitirían medir con precisión cuáles mejoran las posibilidades de escapar.