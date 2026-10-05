🧠 Schwangerschaft: Die Belastung durch einen mit Autismus und ADHS verbundenen Weichmacher

Eine Belastung durch einen weit verbreiteten Weichmacher vor der Geburt steht bei einigen Kindern mit mehr frühen Anzeichen von Autismus und Aufmerksamkeitsstörungen in Zusammenhang.

Bei dem untersuchten Produkt handelt es sich um DEHP, eine Substanz, die bestimmten Kunststoffen zugesetzt wird, um sie weicher zu machen. Sie kann unter anderem in Gegenständen aus Vinyl oder bestimmten medizinischen Geräten vorkommen. Da sie aus dem Material, das sie enthält, austreten kann, können Menschen über ihre Umwelt und Nahrung damit in Kontakt kommen.

Schwangere Frau.

Symbolbild Pixabay

Die Forschenden begleiteten 847 Kinder aus der Barwon Infant Study, einer in Australien durchgeführten Studie. Sie schätzten deren Belastung durch DEHP vor der Geburt und untersuchten anschließend Verhaltensmerkmale, die mit Autismus und einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, verbunden sind. Diese Bewertungen wurden im Alter von 2 und 4 Jahren vorgenommen.

Bei den Kindern mit den höchsten Werten der vorgeburtlichen Belastung traten mehr dieser frühen Anzeichen auf.

Das Team untersuchte außerdem Blut, das bei der Geburt aus der Nabelschnur entnommen worden war. Darin analysierte es die DNA-Methylierung. Dieses Phänomen entspricht kleinen chemischen Markierungen auf der DNA, die beeinflussen können, wie bestimmte Gene genutzt werden, ohne ihre Sequenz zu verändern.

Die Forschenden identifizierten eine Gruppe von Markierungen, die mit der DEHP-Belastung verbunden waren. Außerdem entdeckten sie ein Netzwerk aus 531 Genen mit miteinander verbundenen Veränderungen. Dieses Netzwerk umfasst unter anderem Gene, die bereits mit der Entwicklung des Nervensystems in Verbindung gebracht werden, sowie Ziele von Hormonrezeptoren, auf die DEHP einwirken kann.

Eine statistische Analyse deutet darauf hin, dass diese Unterschiede bei der Methylierung zu dem beobachteten Zusammenhang zwischen Belastung und Verhalten beitragen könnten.

Die Belastung durch DEHP hängt weitgehend von den Produkten, Verpackungen und Verfahren ab, die in der alltäglichen Umwelt vorkommen. Die Autorinnen und Autoren heben daher vor allem die Bedeutung von Vorschriften zur Regulierung dieser Stoffe hervor. Künftige Studien müssen diese Ergebnisse in anderen Bevölkerungsgruppen überprüfen und die Kinder länger als über die ersten Lebensjahre hinaus beobachten.