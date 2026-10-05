🧠 Gravidez: exposição a um plastificante associado ao autismo e ao TDAH

A exposição antes do nascimento a um plastificante muito comum está associada a mais sinais precoces de autismo e de transtorno de déficit de atenção em algumas crianças.

O produto estudado é o DEHP, uma substância adicionada a alguns plásticos para torná-los mais flexíveis. Ele pode ser encontrado, por exemplo, em objetos de vinil ou em determinados dispositivos médicos. Como pode sair do material que o contém, os seres humanos podem ser expostos a ele por meio do ambiente e da alimentação.

Mulher grávida.

Imagem ilustrativa Pixabay

Os pesquisadores acompanharam 847 crianças do Barwon Infant Study, um estudo realizado na Austrália. Eles estimaram a exposição ao DEHP antes do nascimento e, depois, examinaram características comportamentais associadas ao autismo e ao transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, ou TDAH. Essas avaliações foram realizadas aos 2 e 4 anos.

As crianças que apresentavam os níveis mais elevados de exposição pré-natal tinham mais desses sinais precoces.

A equipe também se interessou pelo sangue coletado do cordão umbilical no nascimento. Nele, estudou a metilação do DNA. Esse fenômeno corresponde a pequenas marcas químicas fixadas no DNA, capazes de modificar a forma como alguns genes são utilizados sem alterar sua sequência.

Os pesquisadores identificaram um conjunto de marcas associado à exposição ao DEHP. Também detectaram uma rede de 531 genes que apresentavam alterações relacionadas entre si. Essa rede inclui, entre outros, genes já associados ao desenvolvimento do sistema nervoso, assim como alvos de receptores hormonais sobre os quais o DEHP pode atuar.

Uma análise estatística indica que essas diferenças de metilação podem contribuir para a relação observada entre a exposição e os comportamentos.

A exposição ao DEHP depende em grande parte dos produtos, das embalagens e dos processos presentes no ambiente cotidiano. Por isso, os autores destacam principalmente a importância das regras que regulamentam essas substâncias. Estudos futuros deverão verificar esses resultados em outras populações e acompanhar as crianças por mais tempo do que os primeiros anos de vida.