🧠 Embarazo: la exposición a un plastificante relacionado con el autismo y el TDAH

La exposición antes del nacimiento a un plastificante muy extendido está asociada con una mayor presencia de signos tempranos de autismo y del trastorno por déficit de atención en algunos niños.

El producto estudiado es el DEHP, una sustancia que se añade a ciertos plásticos para hacerlos más flexibles. Puede encontrarse, entre otros, en objetos de vinilo o en algunos dispositivos médicos. Como puede liberarse del material que lo contiene, las personas pueden estar expuestas a él a través de su entorno y de la alimentación.

Mujer embarazada.

Imagen ilustrativa de Pixabay

Los investigadores siguieron a 847 niños del Barwon Infant Study, un estudio realizado en Australia. Estimaron su exposición al DEHP antes del nacimiento y luego examinaron rasgos conductuales asociados con el autismo y el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, o TDAH. Estas evaluaciones se realizaron a los 2 y 4 años.

Los niños con los niveles más elevados de exposición prenatal presentaban una mayor cantidad de estos signos tempranos.

El equipo también analizó la sangre extraída del cordón umbilical al nacer. En ella estudió la metilación del ADN. Este fenómeno corresponde a pequeñas marcas químicas fijadas en el ADN, capaces de modificar la forma en que se utilizan determinados genes sin cambiar su secuencia.

Los investigadores identificaron un conjunto de marcas asociadas con la exposición al DEHP. También detectaron una red de 531 genes que presentaban modificaciones relacionadas entre sí. Esta red incluye, entre otros, genes ya asociados con el desarrollo del sistema nervioso, así como dianas de receptores hormonales sobre los que puede actuar el DEHP.

Un análisis estadístico indica que estas diferencias de metilación podrían contribuir al vínculo observado entre la exposición y los comportamientos.

La exposición al DEHP depende en gran medida de los productos, los envases y los procesos presentes en el entorno cotidiano. Por ello, los autores destacan sobre todo la importancia de las normas que regulan estas sustancias. Futuros estudios deberán confirmar estos resultados en otras poblaciones y seguir a los niños durante más tiempo que los primeros años de vida.