🧠 Grossesse : l'exposition à un plastifiant lié à l’autisme et au TDAH

L'exposition avant la naissance à un plastifiant très répandu est associée à davantage de signes précoces d'autisme et de trouble de l'attention chez certains enfants.

Le produit étudié est le DEHP, une substance ajoutée à certains plastiques pour les rendre plus souples. On peut notamment en trouver dans des objets en vinyle ou certains dispositifs médicaux. Comme il peut quitter le matériau qui le contient, l'être humain peut y être exposé par son environnement et son alimentation.

Femme enceinte.

Image d'illustration Pixabay

Les chercheurs ont suivi 847 enfants de la Barwon Infant Study, une étude menée en Australie. Ils ont estimé leur exposition au DEHP avant la naissance, puis examiné des traits comportementaux associés à l'autisme et au trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou TDAH. Ces évaluations ont été réalisées à 2 et 4 ans.

Les enfants présentant les niveaux d'exposition prénatale les plus élevés avaient davantage de ces signes précoces.

L'équipe s'est aussi intéressée au sang prélevé dans le cordon ombilical à la naissance. Elle y a étudié la méthylation de l'ADN. Ce phénomène correspond à de petites marques chimiques fixées sur l'ADN, capables de modifier la façon dont certains gènes sont utilisés sans changer leur séquence.

Les chercheurs ont identifié un ensemble de marques associées à l'exposition au DEHP. Ils ont également repéré un réseau de 531 gènes présentant des modifications liées entre elles. Ce réseau comprend notamment des gènes déjà associés au développement du système nerveux, ainsi que des cibles de récepteurs hormonaux sur lesquels le DEHP peut agir.

Une analyse statistique indique que ces différences de méthylation pourraient participer au lien observé entre exposition et comportements.

L'exposition au DEHP dépend largement des produits, des emballages et des procédés présents dans l'environnement quotidien. Les auteurs mettent donc surtout en avant l'intérêt des règles encadrant ces substances. De futures études devront vérifier ces résultats dans d'autres populations et suivre les enfants plus longtemps que les premières années de vie.