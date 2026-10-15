💥 Ein Schwarzes Loch richtet seinen Jet auf die Erde

Ein Schwarzes Loch in unserer Galaxie schickt einen seiner Jets beinahe direkt in unsere Richtung – eine Ausrichtung, die in dieser Größenordnung nur selten beobachtet wird.

Das System heißt IRAS 18293−0941 und befindet sich etwa 12.000 Lichtjahre entfernt. Es enthält einen massereichen Stern und ein kompaktes Objekt, das als Schwarzes Loch identifiziert wurde. Beide umkreisen einander in 11,38 Tagen.

Künstlerische Darstellung von IRAS 18293−0941. Das System besteht aus einem massereichen Stern und einem Schwarzen Loch, dessen einer relativistischer Jet fast direkt auf die Erde gerichtet ist.

Bildnachweis: B. Marcote (JIVE/ASTRON) / Martí et al. 2026 — CC BY 4.0.

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Das Schwarze Loch zieht Materie von seinem Begleitstern an. Diese Materie bildet eine sehr heiße Scheibe um das Schwarze Loch. Ein Teil fällt schließlich in das Schwarze Loch, während ein anderer Teil von den Polen in Form zweier entgegengesetzter Jets ausgestoßen wird.

Diese Jets sind extrem schnell. Beobachtungen deuten auf eine Geschwindigkeit von nahezu 75 % der Lichtgeschwindigkeit hin. Vor allem ist einer von ihnen fast direkt in unsere Richtung gerichtet. Diese Ausrichtung verändert stark, wie wir ihn von der Erde aus sehen.

Wenn sich ein Jet mit einer derart hohen Geschwindigkeit auf uns zubewegt, erscheint seine Strahlung deutlich intensiver. Der entgegengesetzte Jet, der sich von uns entfernt, wird dagegen viel schwieriger nachzuweisen. Diese besondere Konfiguration veranlasst die Forschenden, von einem „Microblazar“ zu sprechen.

Ein Microblazar ist die Miniaturversion eines Blazars. In einem klassischen Blazar schickt ein supermassereiches Schwarzes Loch im Zentrum einer Galaxie ebenfalls einen Jet beinahe in Richtung Erde. Hier ist das Schwarze Loch jedoch viel kleiner und gehört zu einem Doppelsternsystem in der Milchstraße.

Um IRAS 18293−0941 zu untersuchen, kombinierten die Forschenden mehrere Arten von Beobachtungen, insbesondere im Radiobereich sowie im Röntgen- und Gammastrahlenbereich. Sie zeigen, dass der Jet nicht auf die unmittelbare Umgebung des Schwarzen Lochs beschränkt ist. Er scheint sich über eine Entfernung von etwa 100 Lichtjahren zu erstrecken.

An einem seiner Enden trifft dieser Jet auf eine dichtere Gasregion. Die Kollision erhitzt und ionisiert diese Materie, wodurch eine helle Region entsteht.

Trotz seiner Ausrichtung stellt dieser Jet keine Gefahr für die Erde dar. Das System ist viel zu weit entfernt. Sein Interesse liegt gerade in dieser nahezu idealen Position: Sie verstärkt das, was wir empfangen, und ermöglicht es, ein Phänomen klarer zu beobachten, das normalerweise in sehr weit entfernten Galaxien untersucht wird.

Künftige Beobachtungen müssen genauer klären, was dort geschieht, wo der Jet auf das umgebende Gas trifft. Sie werden außerdem zeigen, ob er bestimmte Teilchen tatsächlich auf Energien beschleunigen kann, die zu den höchsten bekannten in der Milchstraße gehören.