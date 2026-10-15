💥 Un agujero negro apunta su chorro hacia la Tierra

Un agujero negro de nuestra Galaxia envía uno de sus chorros casi directamente hacia nosotros, una orientación rara vez observada a esta escala.

El sistema se llama IRAS 18293−0941 y se encuentra a unos 12 000 años luz. Contiene una estrella masiva y un objeto compacto identificado como un agujero negro. Ambos orbitan uno alrededor del otro cada 11,38 días.

Representación artística de IRAS 18293−0941. El sistema combina una estrella masiva y un agujero negro cuyo chorro relativista está orientado casi directamente hacia la Tierra.

Crédito: B. Marcote (JIVE/ASTRON) / Martí y cols. 2026 — CC BY 4.0.

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El agujero negro atrae materia de su estrella compañera. Esta materia forma un disco muy caliente a su alrededor. Una parte acaba cayendo hacia el agujero negro, pero otra es expulsada por los polos en forma de dos chorros opuestos.

Estos chorros son extremadamente rápidos. Las observaciones indican una velocidad cercana al 75 % de la velocidad de la luz. Sobre todo, uno de ellos está dirigido casi hacia nosotros. Esta orientación cambia considerablemente la forma en que lo vemos desde la Tierra.

Cuando un chorro se acerca a nosotros a una velocidad tan elevada, su radiación parece mucho más intensa. El chorro opuesto, que se aleja, se vuelve, por el contrario, mucho más difícil de detectar. Es esta configuración particular la que lleva a los investigadores a hablar de un «microblazar».

Un microblazar es la versión en miniatura de un blazar. En un blazar clásico, un agujero negro supermasivo situado en el centro de una galaxia también envía un chorro casi hacia la Tierra. Aquí, el agujero negro es mucho más pequeño y pertenece a un sistema binario de la Vía Láctea.

Para estudiar IRAS 18293−0941, los investigadores combinaron varios tipos de observaciones, especialmente en ondas de radio, rayos X y rayos gamma. Estas muestran que el chorro no se limita a las inmediaciones del agujero negro. Parece extenderse a lo largo de una distancia de unos 100 años luz.

En uno de sus extremos, este chorro se encuentra con una región más densa de gas. La colisión calienta e ioniza esta materia, lo que produce una zona brillante.

A pesar de su orientación, este chorro no representa ningún peligro para la Tierra. El sistema está demasiado alejado. Su interés procede precisamente de esta posición casi ideal: amplifica lo que recibimos y permite observar con mayor claridad un fenómeno que normalmente se estudia en galaxias muy lejanas.

Las próximas observaciones deberán precisar qué ocurre allí donde el chorro golpea el gas circundante. También permitirán comprobar si realmente puede acelerar ciertas partículas hasta alcanzar algunas de las energías más elevadas conocidas en la Vía Láctea.