💥 Um buraco negro aponta seu jato para a Terra

Um buraco negro da nossa Galáxia envia um de seus jatos quase diretamente na nossa direção, uma orientação raramente observada nessa escala.

O sistema se chama IRAS 18293−0941 e está localizado a cerca de 12.000 anos-luz. Ele contém uma estrela massiva e um objeto compacto identificado como um buraco negro. Os dois orbitam um ao outro a cada 11,38 dias.

Representação artística de IRAS 18293−0941. O sistema associa uma estrela massiva e um buraco negro cujo um dos jatos relativísticos está orientado quase diretamente para a Terra.

Crédito: B. Marcote (JIVE/ASTRON) / Martí e colaboradores, 2026 — CC BY 4.0.

Imagem da Wikimedia

O buraco negro atrai matéria proveniente de sua estrela companheira. Essa matéria forma um disco muito quente ao seu redor. Uma parte acaba caindo no buraco negro, mas outra é expelida pelos polos na forma de dois jatos opostos.

Esses jatos são extremamente rápidos. As observações indicam uma velocidade próxima de 75% da velocidade da luz. Acima de tudo, um deles está direcionado quase para nós. Essa orientação muda significativamente a forma como o vemos da Terra.

Quando um jato se aproxima de nós a uma velocidade tão elevada, sua radiação parece muito mais intensa. O jato oposto, que se afasta, torna-se, pelo contrário, muito mais difícil de detectar. É essa configuração particular que leva os pesquisadores a falar em «microblazar».

Um microblazar é a versão em miniatura de um blazar. Em um blazar clássico, um buraco negro supermassivo localizado no centro de uma galáxia também envia um jato quase na direção da Terra. Aqui, o buraco negro é muito menor e pertence a um sistema binário da Via Láctea.

Para estudar IRAS 18293−0941, os pesquisadores combinaram vários tipos de observações, especialmente em ondas de rádio, raios X e raios gama. Elas mostram que o jato não se limita às imediações do buraco negro. Ele parece se estender por uma distância de cerca de 100 anos-luz.

Em uma de suas extremidades, esse jato encontra uma região mais densa de gás. A colisão aquece e ioniza essa matéria, produzindo uma área brilhante.

Apesar de sua orientação, esse jato não representa nenhum perigo para a Terra. O sistema está distante demais. Seu interesse vem justamente dessa posição quase ideal: ela amplifica o que recebemos e permite observar com mais clareza um fenômeno normalmente estudado em galáxias muito distantes.

As próximas observações deverão esclarecer o que acontece onde o jato atinge o gás ao seu redor. Elas também permitirão verificar se ele pode realmente acelerar algumas partículas até energias entre as mais elevadas conhecidas na Via Láctea.