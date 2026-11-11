🧦 Diese Socken ermöglichen es, mit weniger Energie zu gehen

Ein einfaches Paar Socken könnte das Gehen weniger anstrengend machen, ohne unsere Art zu gehen zu verändern.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Diese Socken üben im vorderen Bereich des Fußes, nahe dem Ansatz der Zehen, einen stärkeren Druck aus. Dadurch wird verhindert, dass sich der Fuß zu stark verbreitert, wenn er das Körpergewicht trägt. Das Fußgewölbe, also die Wölbung unter dem Fuß, wird dadurch steifer.

Eine gehende Person.

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Bei jedem Schritt verformt sich unser Fuß unter unserem Gewicht und ermöglicht es uns anschließend, uns vom Boden abzustoßen. Die Wadenmuskeln sind an dieser Bewegung beteiligt. Eine leichte Veränderung der Art, wie sich der Fuß beugt, kann daher den von den Muskeln geforderten Aufwand verändern, auch wenn das Gehen gleich aussieht.

Um dies zu überprüfen, rekrutierten Hui Tang und Owen Beck von der University of Texas at Austin zwölf gesunde junge Erwachsene. Jeder von ihnen ging bei normaler Geschwindigkeit auf einem Laufband und trug dabei zwei Arten von Socken. Die einen besaßen enge Bänder, die anderen dienten als Vergleich. Die Forscher filmten außerdem die Bewegungen der Teilnehmenden.

Das Ergebnis ist gering, aber messbar: Die verstärkten Socken verringerten die für das Gehen benötigte Energie im Durchschnitt um 2 %. Zehn der zwölf Teilnehmenden profitierten von dieser Verringerung. Die Wissenschaftler berechneten den Energieverbrauch anhand des während der Bewegung aufgenommenen Sauerstoffs und abgegebenen Kohlendioxids.

Test der Kompressionssocken

Man könnte meinen, dass die Socken Energie sparen, indem sie einfach die Arbeit der Beine verringern. Die Messungen deuten jedoch auf einen anderen Mechanismus hin. Die Wadenmuskeln ziehen sich langsamer zusammen, und zwar unter Bedingungen, unter denen sie weniger Energie verbrauchen. Die Bewegung, die es dem Fuß ermöglicht, sich vom Boden abzustoßen, bleibt erhalten.

Um eine Größenordnung zu nennen, vergleichen die Autoren diesen Gewinn mit dem, der sich erzielen lässt, wenn man etwa 2 kg Gewicht entfernt, das um die Taille getragen wird.

Dieses Experiment liefert außerdem einen Hinweis auf die Geschichte unseres Körpers. Der menschliche Fuß ist in der Regel steifer als der anderer Primaten. Diese Besonderheit könnte im Laufe der Evolution ein effizientes Gehen auf zwei Beinen begünstigt haben. Mit den Socken lässt sich diese Hypothese direkt überprüfen, ohne den Fuß dauerhaft zu verändern.

Es bleibt abzuwarten, ob der Vorteil bei langen Spaziergängen, auf unebenem Untergrund oder bei älteren Menschen bestehen bleibt. Die Studie umfasst nur zwölf Erwachsene und Versuche auf einem Laufband. Längere Tests müssen außerdem klären, ob diese zusätzliche Unterstützung im Alltag bequem bleibt.