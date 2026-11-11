🧦 Ces chaussettes permettent de marcher en dépensant moins d'énergie

Une simple paire de chaussettes pourrait rendre nos déplacements à pied moins fatigants, sans changer notre façon de marcher.

Le principe est tellement simple : ces chaussettes serrent davantage l'avant du pied, près de la naissance des orteils. Cette pression empêche le pied de trop s'élargir lorsqu'il supporte le poids du corps. La voûte plantaire, cette courbe sous le pied, devient ainsi plus rigide.

Une personne qui marche.

cottonbro studio · Pexels

À chaque pas, notre pied se déforme sous notre poids, puis nous permet de pousser sur le sol. Les muscles du mollet participent à ce mouvement. Modifier légèrement la façon dont le pied se plie peut donc changer l'effort demandé aux muscles, même si la marche paraît identique.

Pour le vérifier, Hui Tang et Owen Beck, de l'université du Texas à Austin, ont recruté douze jeunes adultes en bonne santé. Chacun a marché sur un tapis roulant, à une vitesse ordinaire, avec deux types de chaussettes. Les unes possédaient des bandes serrées, les autres servaient de comparaison. Les chercheurs ont aussi filmé les mouvements des participants.

Le résultat est modeste, mais mesurable : les chaussettes renforcées ont réduit de 2 % en moyenne l'énergie nécessaire à la marche. Dix participants sur douze ont bénéficié de cette baisse. Les scientifiques ont calculé cette dépense à partir de l'oxygène consommé et du dioxyde de carbone rejeté pendant l'exercice.

Test des chaussettes de contention

On pourrait penser que les chaussettes économisent de l'énergie en diminuant simplement le travail des jambes. Pourtant, les mesures indiquent un mécanisme différent. Les muscles des mollets se contractent plus lentement, dans des conditions où ils utilisent moins d'énergie. Le mouvement qui permet au pied de pousser sur le sol reste préservé.

Pour donner un ordre de grandeur, les auteurs comparent ce gain à celui obtenu en retirant environ 2 kg de poids porté autour de la taille.

Cette expérience apporte aussi une piste sur l'histoire de notre corps. Le pied humain est généralement plus rigide que celui des autres primates. Cette particularité pourrait avoir favorisé une marche efficace sur deux jambes, au fil de l'évolution. Les chaussettes permettent de tester directement cette hypothèse, sans modifier durablement le pied.

Reste à savoir si le gain persiste pendant de longues promenades, sur des sols irréguliers ou chez des personnes plus âgées. L'étude porte seulement sur douze adultes et des essais sur tapis roulant. Des tests plus longs devront également déterminer si ce maintien supplémentaire reste confortable au quotidien.