🧦 Estos calcetines permiten caminar gastando menos energía

Un simple par de calcetines podría hacer que desplazarnos a pie resulte menos fatigoso, sin cambiar nuestra forma de caminar.

El principio es muy sencillo: estos calcetines aprietan más la parte delantera del pie, cerca de la base de los dedos. Esta presión evita que el pie se ensanche demasiado al soportar el peso del cuerpo. Así, el arco plantar, esa curva bajo el pie, se vuelve más rígido.

Una persona caminando.

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A cada paso, nuestro pie se deforma bajo nuestro peso y después nos permite impulsarnos contra el suelo. Los músculos de la pantorrilla participan en este movimiento. Modificar ligeramente la forma en que se flexiona el pie puede, por tanto, cambiar el esfuerzo exigido a los músculos, aunque caminar parezca igual.

Para comprobarlo, Hui Tang y Owen Beck, de la Universidad de Texas en Austin, reclutaron a doce adultos jóvenes sanos. Cada uno caminó sobre una cinta de correr, a una velocidad normal, con dos tipos de calcetines. Unos tenían bandas ajustadas y los otros servían como comparación. Los investigadores también grabaron los movimientos de los participantes.

El resultado es modesto, pero medible: los calcetines reforzados redujeron un 2 % de media la energía necesaria para caminar. Diez de los doce participantes se beneficiaron de esta disminución. Los científicos calcularon este gasto a partir del oxígeno consumido y del dióxido de carbono expulsado durante el ejercicio.

Prueba de los calcetines de compresión

Podría pensarse que los calcetines ahorran energía simplemente al reducir el trabajo de las piernas. Sin embargo, las mediciones indican un mecanismo diferente. Los músculos de las pantorrillas se contraen más lentamente, en condiciones en las que utilizan menos energía. El movimiento que permite al pie impulsarse contra el suelo se mantiene.

Para dar una idea de la magnitud, los autores comparan esta ganancia con la que se obtiene al quitar aproximadamente 2 kg de peso llevado alrededor de la cintura.

Este experimento también aporta una pista sobre la historia de nuestro cuerpo. El pie humano suele ser más rígido que el de otros primates. Esta particularidad podría haber favorecido una marcha eficiente sobre dos piernas a lo largo de la evolución. Los calcetines permiten poner a prueba directamente esta hipótesis, sin modificar el pie de forma permanente.

Queda por saber si la ganancia persiste durante paseos largos, sobre terrenos irregulares o en personas mayores. El estudio solo incluye a doce adultos y pruebas sobre una cinta de correr. También serán necesarios ensayos más prolongados para determinar si este soporte adicional sigue siendo cómodo en el día a día.