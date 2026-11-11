🧦 Estas meias permitem caminhar gastando menos energia

Um simples par de meias poderia tornar nossos deslocamentos a pé menos cansativos, sem mudar nossa maneira de caminhar.

O princípio é muito simples: estas meias apertam mais a parte dianteira do pé, perto da base dos dedos. Essa pressão impede que o pé se alargue demais ao suportar o peso do corpo. O arco plantar, essa curva sob o pé, torna-se assim mais rígido.

Uma pessoa caminhando.

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A cada passo, nosso pé se deforma sob nosso peso e depois nos permite empurrar o chão. Os músculos da panturrilha participam desse movimento. Alterar ligeiramente a maneira como o pé se dobra pode, portanto, mudar o esforço exigido dos músculos, mesmo que a caminhada pareça idêntica.

Para verificar isso, Hui Tang e Owen Beck, da Universidade do Texas em Austin, recrutaram doze jovens adultos saudáveis. Cada um caminhou em uma esteira, a uma velocidade comum, usando dois tipos de meias. Algumas tinham faixas apertadas; as outras serviam como comparação. Os pesquisadores também filmaram os movimentos dos participantes.

O resultado é modesto, mas mensurável: as meias reforçadas reduziram em média 2% a energia necessária para caminhar. Dez dos doze participantes se beneficiaram dessa redução. Os cientistas calcularam esse gasto com base no oxigênio consumido e no dióxido de carbono liberado durante o exercício.

Teste das meias de compressão

Poderíamos pensar que as meias economizam energia simplesmente reduzindo o trabalho das pernas. No entanto, as medições indicam um mecanismo diferente. Os músculos das panturrilhas se contraem mais lentamente, em condições nas quais utilizam menos energia. O movimento que permite ao pé empurrar o chão permanece preservado.

Para dar uma ideia da dimensão do efeito, os autores comparam esse ganho ao obtido ao retirar cerca de 2 kg de peso carregado ao redor da cintura.

Essa experiência também oferece uma pista sobre a história do nosso corpo. O pé humano é geralmente mais rígido que o dos outros primatas. Essa característica pode ter favorecido uma caminhada eficiente sobre duas pernas ao longo da evolução. As meias permitem testar diretamente essa hipótese, sem modificar o pé de forma permanente.

Ainda resta saber se o ganho persiste durante caminhadas longas, em terrenos irregulares ou entre pessoas mais velhas. O estudo envolve apenas doze adultos e testes em esteira. Ensaios mais longos também deverão determinar se esse suporte adicional continua confortável no dia a dia.