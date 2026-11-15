🚀 Historisch: SpaceX hat sein Starship nach einem Orbitalflug gerade aufgefangen

Zwei riesige Metallarme haben sich um ein aus dem Weltraum zurückkehrendes Orbitalraumschiff geschlossen. SpaceX hat am Samstag, dem 14. November 2026, einen wichtigen Meilenstein im Starship-Programm erreicht. Bei seinem fünfzehnten Testflug war Starship mehr als 22 Stunden im Weltraum, umrundete die Erde 14 Mal und setzte 26 Satelliten aus. Besonders gespannt wurde jedoch die Rückkehr zur Erde erwartet. Zum ersten Mal versuchte SpaceX, die zweite Stufe seiner gewaltigen Rakete direkt an ihrem Startturm aufzufangen.

Ein Flug, der zunächst schlecht begonnen hatte Starship war am Vortag von der Weltraumbasis von SpaceX in Texas gestartet. Beide Stufen der Rakete sollten nacheinander zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehren. Starship 15 beim Start.

Foto: SpaceX. Wenige Minuten nach dem Start konnte die erste Stufe, Super Heavy, jedoch nicht aufgefangen werden. Ihr Navigationssystem stellte fest, dass die nötigen Bedingungen für das Auffangen nicht gegeben waren. Daraufhin wurde die Trägerrakete in Richtung Golf von Mexiko gelenkt, wo sie gemäß dem für diesen Fall vorgesehenen Verfahren explodierte. Eine Landung ... auf dem Wasser. Dann explodierte der Booster.

Foto: SpaceX. Das Starship setzte seine Mission unterdessen fort. Es erreichte eine niedrige Erdumlaufbahn und setzte dort 26 Starlink-Satelliten der dritten Generation aus. Einige dieser Satelliten waren mit Kameras ausgestattet, mit denen sich der Hitzeschild des Raumschiffs aus dem Weltraum beobachten ließ. Die Aufnahmen halfen den Ingenieuren, seinen Zustand vor dem Wiedereintritt in die Atmosphäre zu überprüfen.

Aus dem Weltraum direkt in die Arme des Turms Etwa 22 Stunden und 30 Minuten nach dem Start erreichte Starship seinen Ausgangspunkt wieder. Das Raumschiff durchquerte die Erdatmosphäre, geschützt von Tausenden Hitzeschutzkacheln. Es nutzte seine Oberfläche und beweglichen Klappen, um den Sinkflug zu steuern. In Bodennähe zündete es seine Triebwerke erneut, richtete sich senkrecht auf und bremste seinen Fall ab. Daraufhin fingen die beiden beweglichen Arme des Startturms, genannt Mechazilla, das Raumschiff auf. Es hing mehrere Meter über dem Boden. SpaceX hatte dieses Manöver bereits mit der ersten Stufe seiner Rakete durchgeführt. Hier lag die Herausforderung jedoch ganz anders: Die zweite Stufe kehrt aus einer Erdumlaufbahn zurück und erreicht dabei zunächst eine Geschwindigkeit von etwa 28.000 km/h. Ihr Hitzeschild muss deshalb wesentlich extremeren Bedingungen standhalten.