🚀 Histórico: SpaceX acaba de atrapar su nave Starship tras un vuelo orbital

Dos inmensos brazos metálicos se cerraron sobre una nave orbital que regresaba del espacio. Este sábado 14 de noviembre de 2026, SpaceX logró un hito importante en su programa Starship. En su decimoquinto vuelo de prueba, Starship pasó más de 22 horas en el espacio, completó 14 órbitas alrededor de la Tierra y desplegó 26 satélites. Pero lo que más expectación generaba era su regreso a la Tierra. Por primera vez, SpaceX intentaba recuperar la segunda etapa de su enorme cohete directamente en su torre de lanzamiento.

Un vuelo que, sin embargo, empezó mal Starship había despegado la víspera desde la base espacial de SpaceX en Texas. Las dos etapas de este cohete debían regresar sucesivamente a su punto de partida. Starship 15 en el despegue.

Foto: SpaceX. Sin embargo, pocos minutos después del despegue, no fue posible recuperar la primera etapa, Super Heavy. Su sistema de navegación detectó que no se daban las condiciones necesarias para atraparla. Entonces, el propulsor fue dirigido hacia el golfo de México, donde explotó, según el procedimiento previsto para estos casos. Un aterrizaje... sobre el agua. Después, la explosión del propulsor.

Foto: SpaceX. La nave Starship, por su parte, continuó su misión. Alcanzó una órbita terrestre baja y desplegó allí 26 satélites Starlink de tercera generación. Algunos de estos satélites llevaban cámaras que permitían observar desde el espacio el escudo térmico de la nave. Las imágenes ayudaron a los ingenieros a comprobar su estado antes de la reentrada atmosférica.

Un regreso desde el espacio directamente a los brazos de la torre Unas 22 horas y media después del despegue, Starship regresó a su punto de partida. La nave atravesó la atmósfera terrestre protegida por sus miles de losetas térmicas. Usó su superficie y sus aletas móviles para controlar el descenso. Al acercarse al suelo, volvió a encender sus motores para ponerse en vertical y frenar la caída. Entonces, los dos brazos articulados de la torre de lanzamiento, apodada Mechazilla, recibieron la nave, que quedó suspendida a varios metros del suelo. Aunque SpaceX ya había realizado esta maniobra con la primera etapa de su cohete, en este caso la dificultad era de otra magnitud. La segunda etapa regresa de una órbita terrestre a una velocidad inicial cercana a los 28.000 km/h. Por eso, su escudo térmico debe soportar condiciones mucho más exigentes.