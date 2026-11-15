🚀 Histórico: SpaceX acaba de capturar sua nave Starship após um voo orbital

Dois imensos braços metálicos se fecharam em torno de uma nave orbital que retornava do espaço. Neste sábado, 14 de novembro de 2026, a SpaceX alcançou uma etapa importante em seu programa Starship. Em seu décimo quinto voo de teste, a Starship passou mais de 22 horas no espaço, deu 14 voltas ao redor da Terra e lançou 26 satélites. Mas era sobretudo o retorno à Terra que todos aguardavam. Pela primeira vez, a SpaceX tentou recuperar o segundo estágio de seu enorme foguete diretamente na torre de lançamento.

Um voo que começou mal A Starship decolou na véspera da base espacial da SpaceX no Texas. Os dois estágios desse foguete deveriam retornar, um após o outro, ao ponto de partida. Starship 15 na decolagem.

Foto: SpaceX. No entanto, poucos minutos após a decolagem, não foi possível recuperar o primeiro estágio, o Super Heavy. Seu sistema de navegação detectou que as condições necessárias para a captura não estavam presentes. O propulsor foi então direcionado ao Golfo do México, onde explodiu, conforme o procedimento previsto para esse caso. Um pouso... na água. Depois, a explosão do propulsor.

Foto: SpaceX. A nave Starship, por sua vez, prosseguiu com a missão. Ela alcançou uma órbita terrestre baixa e lançou 26 satélites Starlink de terceira geração. Alguns desses satélites estavam equipados com câmeras que permitiam observar o escudo térmico da nave a partir do espaço. As imagens ajudaram os engenheiros a verificar seu estado antes da reentrada atmosférica.

Do espaço direto para os braços da torre Cerca de 22 horas e meia após a decolagem, a Starship voltou ao ponto de partida. A nave atravessou a atmosfera terrestre protegida por seus milhares de placas térmicas. Ela usou sua própria superfície e os flaps móveis para controlar a descida. Ao se aproximar do solo, reacendeu os motores para ficar na vertical e frear a queda. Os dois braços articulados da torre de lançamento, apelidada de Mechazilla, então capturaram a nave, que ficou suspensa a vários metros do chão. A SpaceX já havia realizado essa manobra com o primeiro estágio de seu foguete, mas, desta vez, o desafio era de outra ordem. O segundo estágio retorna de uma órbita terrestre a uma velocidade inicial próxima de 28.000 km/h. Por isso, seu escudo térmico precisa suportar condições muito mais severas.