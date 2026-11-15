🚀 Historique : SpaceX vient de rattraper son vaisseau Starship après un vol orbital

Deux immenses bras métalliques se sont refermés sur un engin orbital de retour de l'espace. SpaceX a réussi ce samedi 14 novembre 2026 une étape importante dans son programme Starship. À l'occasion de son quinzième vol d'essai, Starship a passé plus de 22 heures dans l'espace, effectué 14 tours de la Terre et déployé 26 satellites. Mais c'est surtout son retour sur Terre qui était attendu. Pour la première fois, SpaceX tentait de récupérer le deuxième étage de sa fusée géante directement sur sa tour de lancement.

Un vol qui avait pourtant mal commencé Starship avait décollé la veille depuis la base spatiale de SpaceX au Texas. Les deux étages de cette fusée devaient revenir successivement vers leur point de départ. Starship 15 au décollage.

Photo : SpaceX. Cependant, quelques minutes après le décollage, le premier étage Super Heavy n'a pas pu être récupéré. Son système de navigation a détecté que les conditions nécessaires à sa capture n'étaient pas réunies. Le propulseur a alors été dirigé vers le golfe du Mexique, où il a explosé, selon la procédure prévue pour ce cas. Un atterrissage... sur l’eau. Puis explosion du booster.

Photo : SpaceX. Le vaisseau Starship a quant à lui poursuivi sa mission. Il a rejoint une orbite terrestre basse et y a déployé 26 satellites Starlink de troisième génération. Certains de ces satellites étaient équipés de caméras permettant d'observer le bouclier thermique du vaisseau depuis l'espace. Les images ont aidé les ingénieurs à vérifier son état avant la rentrée atmosphérique.

Un retour de l'espace directement dans les bras de la tour Environ 22 heures et demie après son décollage, Starship a retrouvé son point de départ. Le vaisseau a traversé l'atmosphère terrestre, protégé par ses milliers de tuiles thermiques. Il a utilisé sa surface et ses volets mobiles pour contrôler sa descente. À l'approche du sol, il a rallumé ses moteurs pour basculer à la verticale et freiner sa chute. Les deux bras articulés de la tour de lancement, surnommée Mechazilla, ont alors réceptionné le vaisseau, suspendu à plusieurs mètres du sol. Si SpaceX avait déjà réalisé cette manœuvre avec le premier étage de sa fusée, la difficulté était ici d'un autre ordre. Le deuxième étage revient d'une orbite terrestre, à une vitesse initiale avoisinant les 28 000 km/h. Son bouclier thermique doit ainsi supporter des conditions bien plus sévères.