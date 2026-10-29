👕 Ein in einen Ärmel eingewebter Touchscreen, maschinenwaschbar

Ein Kleidungsärmel, der Videos anzeigen, auf Berührungen reagieren und in die Waschmaschine gesteckt werden kann: Forschende haben gerade einen Prototyp davon hergestellt.

Das klingt nach Science-Fiction, aber in einem Labor der National University of Singapore funktioniert bereits ein Prototyp. Statt einen flexiblen Bildschirm auf einem Kleidungsstück anzubringen, integrierten die Forschenden die Bestandteile des Bildschirms direkt in die Fasern des Stoffes.

Prototyp eines Ärmels mit integriertem Touchscreen, der Bilder anzeigen und die Steuerung verschiedener Funktionen direkt über das Kleidungsstück ermöglicht.

Quelle: Fu et al., Nature (2026), Abbildung 4, doi:10.1038/s41586-026-11128-9.

Die Erfindung basiert auf elektronischen Fäden von etwa einem Millimeter Durchmesser. Jeder enthält eine Abfolge winziger LEDs sowie ein System, das den Druck eines Fingers erkennen kann. Der Faden kann daher Informationen anzeigen und auf Berührungen reagieren.

Die Forschenden integrierten 54 dieser Fasern in einen Ärmel. Jeder Faden verfügt über 96 Leuchtpunkte, wodurch ein Bildschirm mit 96 × 54 Pixeln entsteht, also etwas mehr als 5.000 Punkte. Das Ganze misst etwa 17 Zentimeter mal 10,5 Zentimeter – eine ausreichende Fläche, um einfache Bilder anzuzeigen.

Bei ihren Demonstrationen zeigten die Forschenden Fotografien, ließen einen Taschenrechner laufen und spielten Videos ab.

Doch ein Bildschirm auf einem Kleidungsstück muss deutlich mehr Belastungen aushalten als ein Telefonbildschirm. Der Stoff muss sich falten lassen, die Arme müssen bewegt werden können und er muss waschbar sein, ohne dass seine Komponenten beschädigt werden. Deshalb unterzog das Team seinen Prototyp wiederholten Tests.

Nach 50 Maschinenwäschen mit Waschmittel funktionierten die Anzeige und die Berührungserkennung noch nahezu ebenso gut. Die Fasern hielten außerdem 1.000 wiederholten Biegungen stand. Und im Gegensatz zu einem herkömmlichen Bildschirm bleibt die Oberfläche ausreichend flexibel und atmungsaktiv, um in ein Kleidungsstück integriert zu werden.

Die Auflösung ist weiterhin bescheiden, und der Prototyp muss noch für den täglichen Gebrauch angepasst werden. Die Forschenden müssen insbesondere seine Elektronik vereinfachen und die Integration in Kleidung verbessern.

Vorerst zeigt dieses Experiment vor allem, dass ein interaktiver Bildschirm selbst zu einem Teil des Stoffes werden kann, ohne die Eigenschaften eines gewöhnlichen Kleidungsstücks vollständig einzubüßen.