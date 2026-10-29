👕 Uma tela sensível ao toque tecida em uma manga, lavável na máquina

Uma manga de roupa capaz de exibir vídeos, responder ao toque e ir à máquina de lavar: pesquisadores acabam de fabricar um protótipo.

Parece ficção científica, mas um protótipo já funciona em um laboratório da Universidade Nacional de Singapura. Em vez de fixar uma tela flexível sobre uma peça de roupa, os pesquisadores integraram os elementos da tela diretamente às fibras do tecido.

Protótipo de manga com tela sensível ao toque integrada, capaz de exibir imagens e controlar diferentes funções diretamente da roupa.

Fonte: Fu et al., Nature (2026), figura 4, doi:10.1038/s41586-026-11128-9.

A invenção se baseia em fios eletrônicos com cerca de um milímetro de espessura. Cada um contém uma sequência de minúsculos LEDs, além de um sistema capaz de detectar a pressão de um dedo. Assim, o fio pode exibir informações e reagir quando é tocado.

Os pesquisadores integraram 54 dessas fibras a uma manga. Cada fio contém 96 pontos luminosos, formando uma tela de 96 × 54 pixels, ou seja, pouco mais de 5.000 pontos. O conjunto mede cerca de 17 centímetros por 10,5 centímetros, uma área suficiente para exibir imagens simples.

Em suas demonstrações, os pesquisadores exibiram fotografias, fizeram uma calculadora funcionar e transmitiram vídeos.

Mas uma tela colocada em uma peça de roupa precisa suportar muito mais condições adversas do que a tela de um telefone. É preciso poder dobrar o tecido, movimentar os braços e lavá-lo sem quebrar seus componentes. Por isso, a equipe submeteu o protótipo a testes repetidos.

Após 50 lavagens na máquina com detergente, a exibição e a detecção do toque ainda funcionavam quase tão bem quanto antes. As fibras também resistiram a 1.000 flexões repetidas. E, ao contrário de uma tela tradicional, a superfície continua suficientemente flexível e respirável para ser integrada a uma peça de roupa.

A resolução ainda é modesta, e o protótipo precisa ser adaptado para o uso cotidiano. Os pesquisadores terão, especialmente, de simplificar sua eletrônica e melhorar sua integração às roupas.

Por enquanto, essa experiência mostra sobretudo que uma tela interativa pode se tornar parte do próprio tecido, sem perder completamente as qualidades de uma peça de roupa comum.