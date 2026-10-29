👕 Un écran tactile tissé dans une manche, lavable en machine

Une manche de vêtement capable d'afficher des vidéos, de répondre au toucher et de passer à la machine à laver : des chercheurs viennent d'en fabriquer un prototype.

Cela ressemble à de la science-fiction, mais un prototype fonctionne déjà dans un laboratoire de l'Université nationale de Singapour. Plutôt que de fixer un écran souple sur un vêtement, les chercheurs ont intégré les éléments de l'écran directement dans les fibres du tissu.

Prototype de manche avec écran tactile intégré, permettant d’afficher des images et de commander différentes fonctions depuis le vêtement.

Source : Fu et al., Nature (2026), figure 4, doi:10.1038/s41586-026-11128-9.

Leur invention repose sur des fils électroniques d'environ un millimètre d'épaisseur. Chacun contient une succession de minuscules LED, ainsi qu'un système capable de détecter la pression d'un doigt. Le fil peut donc afficher des informations et réagir lorsqu'on le touche.

Les chercheurs ont intégré 54 de ces fibres dans une manche. Chaque fil comporte 96 points lumineux, ce qui forme un écran de 96 × 54 pixels, soit un peu plus de 5 000 points. L'ensemble mesure environ 17 centimètres sur 10,5 centimètres, une surface suffisante pour afficher des images simples.

Dans leurs démonstrations, les chercheurs ont affiché des photographies, fait fonctionner une calculatrice et diffusé des vidéos.

Mais un écran placé sur un vêtement doit supporter bien davantage de contraintes qu'un écran de téléphone. Il faut pouvoir plier le tissu, bouger les bras et le laver sans casser ses composants. L'équipe a donc soumis son prototype à des essais répétés.

Après 50 lavages en machine avec de la lessive, l'affichage et la détection du toucher fonctionnaient encore presque aussi bien. Les fibres ont également résisté à 1 000 flexions répétées. Et contrairement à un écran traditionnel, la surface reste suffisamment souple et respirante pour être intégrée à un vêtement.

La résolution reste modeste, et le prototype doit encore être adapté à une utilisation quotidienne. Les chercheurs devront notamment simplifier son électronique et améliorer son intégration dans les vêtements.

Pour l'instant, cette expérience montre surtout qu'un écran interactif peut devenir une partie du tissu lui-même, sans perdre complètement les qualités d'un vêtement ordinaire.