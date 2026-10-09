🌱 Eine verletzte Wurzel löst einen 10.000-mal schnelleren Alarm als erwartet aus

Eine Verletzung an nur einer Wurzel kann fast unmittelbar andere unterirdische Teile einer Pflanze alarmieren.

Forscher haben diesen Mechanismus bei Arabidopsis thaliana beobachtet, einer kleinen, im Labor häufig verwendeten Pflanze. Wird eine Wurzel durchtrennt oder beschädigt, fällt der Druck in ihren Zellen abrupt ab. Diese Veränderung breitet sich anschließend in den wassergefüllten Geweben aus, die die Pflanze durchziehen.

Wurzeln.

Illustrationsbild: Pixabay

Das Phänomen ist schnell: Die Druckwelle bewegt sich mit etwa 75 mm/s fort. Bei dieser Geschwindigkeit legt sie in einer Sekunde 7,5 cm zurück. Die Forscher geben an, dass sie sich etwa 10.000-mal schneller ausbreitet als bestimmte Kalziumwellen, die bereits bei Pflanzen beobachtet wurden.

Um zu verstehen, was danach geschieht, muss man die Zellen der intakt gebliebenen Wurzeln betrachten. Bestimmte Proteine ihrer Membran reagieren auf mechanische Belastungen. Eines davon, MCA1 genannt, erkennt die durch die Welle verursachte Veränderung und wandelt sie in elektrische Signale und Kalziumveränderungen in der Zelle um.

Anders gesagt, wandelt die Pflanze eine physische Störung sehr schnell in eine biologische Nachricht um. Das Signal erreicht dann weitere zelluläre Akteure und fördert die Produktion stressbezogener Hormone. Benachbarte Wurzeln können so ihren Zustand verändern, bevor eine neue Verletzung auftritt.

Diese Kommunikation ist jedoch nicht identisch mit der in Blättern beobachteten. In den Wurzeln nimmt die Signalstärke mit der Entfernung von der Verletzung ab. Die Forscher bringen diese begrenzte Reichweite mit der unterirdischen Umgebung in Verbindung, in der sich Schädlinge wie Larven und Nematoden langsam durch den Boden bewegen.

Diese Ergebnisse könnten helfen, besser zu verstehen, wie Nutzpflanzen auf Organismen reagieren, die ihre Wurzeln angreifen. Unterirdische Schäden lassen sich oft nur schwer erkennen, bevor sie Folgen für die Pflanze haben.