🌱 Une racine blessée déclenche une alarme 10 000 fois plus rapide que prévu

Une blessure sur une seule racine peut alerter presque immédiatement d’autres parties souterraines d’une plante.

Des chercheurs ont observé ce mécanisme chez Arabidopsis thaliana, une petite plante très utilisée en laboratoire. Lorsqu’une racine est coupée ou endommagée, la pression à l’intérieur de ses cellules chute brutalement. Cette variation se propage alors dans les tissus remplis d’eau qui parcourent la plante.

Racines.

Image d’illustration Pixabay

Le phénomène est rapide : l’onde de pression avance à environ 75 mm/s. À cette vitesse, elle parcourt 7,5 cm en une seconde. Les chercheurs indiquent qu’elle se déplace environ 10 000 fois plus vite que certaines ondes de calcium déjà observées chez les plantes.

Pour comprendre ce qui se passe ensuite, il faut regarder les cellules des racines restées intactes. Certaines protéines de leur membrane réagissent aux contraintes mécaniques. L’une d’elles, appelée MCA1, détecte le changement provoqué par l’onde et le transforme en signaux électriques et en variations de calcium dans la cellule.

Autrement dit, la plante convertit très vite une perturbation physique en message biologique. Le signal gagne alors d’autres acteurs cellulaires et favorise la production d’hormones liées au stress. Les racines voisines peuvent ainsi modifier leur état avant qu’une nouvelle blessure ne survienne.

Cette communication n’est toutefois pas identique à celle observée dans les feuilles. Dans les racines, l’intensité du signal diminue avec la distance depuis la blessure. Les chercheurs relient cette portée limitée au milieu souterrain, où des ravageurs comme les larves et les nématodes se déplacent lentement dans le sol.

Ces résultats pourraient aider à mieux comprendre comment les cultures réagissent aux organismes qui attaquent leurs racines. Les dégâts souterrains restent souvent difficiles à détecter avant leurs conséquences sur la plante.