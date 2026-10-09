🌱 Uma raiz ferida dispara um alarme 10 000 vezes mais rápido do que o previsto

Uma lesão em uma única raiz pode alertar quase imediatamente outras partes subterrâneas de uma planta.

Pesquisadores observaram esse mecanismo em Arabidopsis thaliana, uma pequena planta muito utilizada em laboratório. Quando uma raiz é cortada ou danificada, a pressão dentro de suas células cai bruscamente. Essa variação então se propaga pelos tecidos preenchidos de água que percorrem a planta.

Raízes.

Imagem ilustrativa Pixabay

O fenômeno é rápido: a onda de pressão avança a cerca de 75 mm/s. Nessa velocidade, ela percorre 7,5 cm em um segundo. Os pesquisadores indicam que ela se desloca cerca de 10 000 vezes mais rápido que algumas ondas de cálcio já observadas nas plantas.

Para entender o que acontece em seguida, é preciso observar as células das raízes que permaneceram intactas. Algumas proteínas de sua membrana reagem a tensões mecânicas. Uma delas, chamada MCA1, detecta a mudança provocada pela onda e a transforma em sinais elétricos e em variações de cálcio na célula.

Em outras palavras, a planta converte muito rapidamente uma perturbação física em uma mensagem biológica. O sinal alcança então outros agentes celulares e favorece a produção de hormônios relacionados ao estresse. As raízes vizinhas podem assim modificar seu estado antes que ocorra uma nova lesão.

Essa comunicação, contudo, não é idêntica à observada nas folhas. Nas raízes, a intensidade do sinal diminui com a distância em relação à lesão. Os pesquisadores relacionam esse alcance limitado ao ambiente subterrâneo, onde pragas como larvas e nematódeos se deslocam lentamente pelo solo.

Esses resultados podem ajudar a compreender melhor como as culturas reagem aos organismos que atacam suas raízes. Os danos subterrâneos continuam sendo difíceis de detectar antes que provoquem consequências na planta.