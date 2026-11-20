Die Vogelgrippe betrifft hauptsächlich Vögel, aber einige Viren können auch Säugetiere und Menschen infizieren. Das Problem liegt insbesondere in ihrer Fähigkeit, sich im Laufe der Zeit zu verändern. Ein Impfstoff, der gegen eine Virusvariante entwickelt wurde, kann dann möglicherweise weniger gut gegen eine andere schützen. Genau diese Schwierigkeit versuchte ein Team der Universität Cambridge zu umgehen.

Die Forschenden entwickelten einen Impfstoff, der mehrere sehr unterschiedliche Varianten des H5-Virus erkennen soll, das für zahlreiche Ausbrüche der Vogelgrippe verantwortlich ist. Bei Experimenten an Mäusen und Frettchen überlebten alle geimpften Tiere die getesteten Infektionen. Frettchen werden häufig zur Erforschung der Grippe eingesetzt, da einige Aspekte ihrer Infektion denen beim Menschen ähneln.

Der Vergleich ist auffällig. Bei den in der Studie verwendeten Referenzimpfstoffen überlebte nur die Hälfte der Tiere, die diesen verschiedenen Virusvarianten ausgesetzt waren.

Wie lässt sich ein derart umfassender Schutz erreichen? Das Team begann damit, genetische Informationen zahlreicher weltweit entdeckter Viren zusammenzutragen. Eine künstliche Intelligenz half anschließend dabei, nach gemeinsamen Merkmalen zu suchen. So entwickelten die Forschenden einen Teil des Impfstoffs, der das Immunsystem darauf trainieren kann, mehrere Varianten statt nur einer einzigen zu erkennen.

Konkret wird das Immunsystem darauf trainiert, bestimmte Bestandteile des Virus vor einer tatsächlichen Infektion zu erkennen. Wenn dieses Virus später auftaucht, kann der Körper schneller reagieren. Die künstliche Intelligenz hilft bei der Auswahl der zu testenden Bestandteile, anschließend überprüfen die Forschenden ihre Wirksamkeit im Labor und an Tieren.

Dieser Ansatz könnte nützlich sein, wenn sich das Virus zwischen der Entwicklung eines Impfstoffs und dessen Einsatz weiterentwickelt. Heute ermöglicht die Überwachung von Vögeln und Geflügelhaltungen, neue Varianten zu erkennen. Doch die Herstellung geeigneter Dosen und ihre Verteilung benötigen Zeit. Ein Schutz gegen mehrere Varianten könnte die Abhängigkeit von einer bestimmten Virusvariante verringern.

Dennoch handelt es sich noch nicht um einen Impfstoff, der der Bevölkerung verabreicht werden kann. Der bei Mäusen und Frettchen beobachtete Schutz garantiert nicht die gleiche Wirksamkeit beim Menschen. Außerdem müssen noch die Sicherheit, die erforderliche Dosis und die tatsächliche Dauer des Schutzes überprüft werden.

Der nächste von dem Team angekündigte Schritt besteht daher darin, klinische Studien am Menschen durchzuführen. Die Forschenden arbeiten außerdem an Impfstoffen, die mehrere saisonale Grippevarianten abdecken können, um die Notwendigkeit jährlicher Anpassungen zu begrenzen.