La grippe aviaire touche principalement les oiseaux, mais certains virus peuvent aussi infecter des mammifères et des humains. Le problème vient notamment de leur capacité à changer au fil du temps. Un vaccin préparé contre un variant du virus peut alors moins bien protéger contre un autre. C'est précisément cette difficulté qu'une équipe de l'université de Cambridge a cherché à contourner.

Les chercheurs ont mis au point un vaccin destiné à reconnaître plusieurs variants très différents du virus H5, responsable de nombreuses flambées de grippe aviaire. Lors d'expériences sur des souris et des furets, tous les animaux vaccinés ont survécu aux infections testées. Les furets sont souvent utilisés pour étudier la grippe, car certains aspects de leur infection ressemblent à ceux observés chez l'humain.

La comparaison est frappante. Avec les vaccins de référence utilisés dans l'étude, seulement la moitié des animaux exposés à ces différents variants du virus ont survécu.

Comment obtenir une protection aussi large ? L'équipe a commencé par rassembler les informations génétiques de nombreux virus repérés dans le monde. Une intelligence artificielle a ensuite aidé à rechercher leurs caractéristiques communes. Les chercheurs ont ainsi conçu une partie du vaccin capable d'apprendre au système immunitaire à reconnaître plusieurs variants, plutôt qu'un seul.

Concrètement, le système immunitaire est entraîné à repérer certains éléments du virus avant une véritable infection. Si ce virus apparaît plus tard, l'organisme peut réagir plus rapidement. L'intelligence artificielle aide à choisir les éléments à tester, puis les chercheurs vérifient leur efficacité en laboratoire et chez les animaux.

Cette approche pourrait être utile lorsque le virus évolue entre la préparation d'un vaccin et son utilisation. Aujourd'hui, la surveillance des oiseaux et des élevages permet d'identifier de nouveaux variants. Mais fabriquer des doses adaptées et les distribuer demande du temps. Une protection contre plusieurs variants pourrait réduire cette dépendance à un variant particulier du virus.

Pour autant, il ne s'agit pas encore d'un vaccin prêt à être administré à la population. La protection observée chez les souris et les furets ne garantit pas la même efficacité chez les humains. Il reste aussi à vérifier sa sécurité, la dose nécessaire et la durée réelle de la protection.

La prochaine étape annoncée par l'équipe est donc de mener des essais cliniques chez l'humain. Les chercheurs travaillent également sur des vaccins capables de couvrir plusieurs grippes saisonnières, afin de limiter la nécessité de les modifier chaque année.