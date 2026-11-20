La gripe aviar afecta principalmente a las aves, pero algunos virus también pueden infectar a mamíferos y seres humanos. El problema se debe, entre otras cosas, a su capacidad para cambiar con el tiempo. Una vacuna preparada contra una variante del virus puede proteger peor frente a otra. Precisamente esta dificultad es la que un equipo de la Universidad de Cambridge ha intentado superar.

Los investigadores desarrollaron una vacuna destinada a reconocer varias variantes muy diferentes del virus H5, responsable de numerosos brotes de gripe aviar. Durante experimentos con ratones y hurones, todos los animales vacunados sobrevivieron a las infecciones probadas. Los hurones se utilizan a menudo para estudiar la gripe, ya que algunos aspectos de su infección se parecen a los observados en los seres humanos.

La comparación resulta sorprendente. Con las vacunas de referencia utilizadas en el estudio, solo la mitad de los animales expuestos a estas diferentes variantes del virus sobrevivió.

¿Cómo se consigue una protección tan amplia? El equipo empezó por reunir la información genética de numerosos virus detectados en todo el mundo. Después, una inteligencia artificial ayudó a buscar sus características comunes. Así, los investigadores diseñaron una parte de la vacuna capaz de enseñar al sistema inmunitario a reconocer varias variantes, en lugar de una sola.

En concreto, el sistema inmunitario se entrena para detectar ciertos elementos del virus antes de que se produzca una verdadera infección. Si el virus aparece más adelante, el organismo puede reaccionar con mayor rapidez. La inteligencia artificial ayuda a elegir los elementos que se deben probar, y después los investigadores comprueban su eficacia en el laboratorio y en animales.

Este enfoque podría ser útil cuando el virus evoluciona entre la preparación de una vacuna y su uso. Actualmente, la vigilancia de las aves y de las explotaciones ganaderas permite identificar nuevas variantes. Sin embargo, fabricar dosis adaptadas y distribuirlas requiere tiempo. Una protección contra varias variantes podría reducir esta dependencia de una variante concreta del virus.

Aun así, todavía no se trata de una vacuna lista para administrarse a la población. La protección observada en ratones y hurones no garantiza la misma eficacia en seres humanos. También queda por comprobar su seguridad, la dosis necesaria y la duración real de la protección.

Por ello, el siguiente paso anunciado por el equipo es realizar ensayos clínicos en seres humanos. Los investigadores también trabajan en vacunas capaces de cubrir varias gripes estacionales, con el fin de limitar la necesidad de modificarlas cada año.