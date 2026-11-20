A gripe aviária afeta principalmente as aves, mas alguns vírus também podem infectar mamíferos e seres humanos. O problema está, sobretudo, na capacidade desses vírus de mudar ao longo do tempo. Uma vacina preparada contra uma variante do vírus pode, então, proteger menos contra outra. Foi justamente essa dificuldade que uma equipe da Universidade de Cambridge tentou contornar.

Os pesquisadores desenvolveram uma vacina destinada a reconhecer várias variantes muito diferentes do vírus H5, responsável por muitos surtos de gripe aviária. Em experimentos com camundongos e furões, todos os animais vacinados sobreviveram às infecções testadas. Os furões são frequentemente usados para estudar a gripe, pois alguns aspectos de sua infecção se assemelham aos observados em seres humanos.

A comparação é impressionante. Com as vacinas de referência usadas no estudo, apenas metade dos animais expostos a essas diferentes variantes do vírus sobreviveu.

Como obter uma proteção tão ampla? A equipe começou reunindo informações genéticas de muitos vírus identificados no mundo. Em seguida, uma inteligência artificial ajudou a buscar suas características comuns. Assim, os pesquisadores desenvolveram uma parte da vacina capaz de ensinar o sistema imunológico a reconhecer várias variantes, em vez de apenas uma.

Na prática, o sistema imunológico é treinado para identificar certos elementos do vírus antes de uma infecção verdadeira. Se esse vírus aparecer mais tarde, o organismo poderá reagir mais rapidamente. A inteligência artificial ajuda a escolher os elementos a serem testados, e os pesquisadores verificam sua eficácia em laboratório e em animais.

Essa abordagem pode ser útil quando o vírus evolui entre a preparação de uma vacina e sua utilização. Atualmente, o monitoramento de aves e criações permite identificar novas variantes. Mas fabricar doses adaptadas e distribuí-las exige tempo. Uma proteção contra várias variantes poderia reduzir essa dependência de uma variante específica do vírus.

Ainda assim, não se trata de uma vacina pronta para ser administrada à população. A proteção observada em camundongos e furões não garante a mesma eficácia em seres humanos. Também é preciso verificar sua segurança, a dose necessária e a duração real da proteção.

A próxima etapa anunciada pela equipe é realizar ensaios clínicos em seres humanos. Os pesquisadores também trabalham em vacinas capazes de abranger várias gripes sazonais, a fim de reduzir a necessidade de modificá-las todos os anos.