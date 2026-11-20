Le télescope spatial James-Webb vient de capter une forme de lumière qui échappait aux scientifiques depuis des décennies.

À quelque 2 300 années-lumière de la Terre, dans la constellation de Céphée, des étoiles sont en train de naître. Une partie de la matière qui gravite autour de ces jeunes étoiles est expulsée à grande vitesse sous forme de jets. En heurtant les nuages de gaz environnants, ces derniers produisent des ondes de choc qui chauffent la matière.

Les jets de matière de l'objet Herbig-Haro 211 (HH 211), observés dans le proche infrarouge par le télescope spatial James-Webb. Il s'agit du même type d'objet que HH 168, étudié dans cette étude.

Crédit : ESA/Webb, NASA, CSA, T. Ray (Dublin Institute for Advanced Studies) – CC BY 4.0.

C'est dans l'une de ces régions, HH 168, que des chercheurs ont repéré un signal "interdit".

Pour comprendre cette découverte, il faut s'intéresser à une petite molécule présente dans l'espace. Appelée H₃⁺, elle est constituée de trois noyaux d'hydrogène qui se partagent deux électrons. Elle porte donc une charge électrique positive. Les réactions chimiques auxquelles elle participe permettent la formation de nombreuses autres molécules dans les nuages interstellaires.

Les trois noyaux forment un triangle équilatéral. Cette disposition très symétrique empêche normalement la molécule d'émettre certaines formes de rayonnement lorsqu'elle perd de l'énergie de rotation. Pourtant, en 1986, deux chercheurs avaient calculé que sa rotation pouvait légèrement déformer le triangle. La répartition des charges électriques devenait alors moins symétrique, permettant l'émission d'un rayonnement très particulier.

C'est ce rayonnement que les physiciens qualifient d'interdit. Il ne viole pas les lois de la physique : son émission est simplement exclue par certaines règles usuelles, qui négligent cette petite déformation.

Grâce à un instrument de James-Webb sensible aux infrarouges, les astronomes ont pu décomposer la lumière provenant de HH 168. Ils y ont distingué 26 raies lumineuses correspondant aux émissions recherchées. La plus intense possède une longueur d'onde d'environ 16 micromètres, bien au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir.

Les scientifiques ont également fouillé dans les anciennes observations du télescope et retrouvé cette signature lumineuse dans une autre région, nommée HH 211. Leur étude, rendue publique le 6 novembre 2026, a été acceptée par la revue The Astrophysical Journal Letters.

Cette découverte offre un nouveau moyen d'étudier la formation de molécules chargées électriquement dans les gaz traversés par des ondes de choc. Les chercheurs ignorent toutefois encore avec quelle efficacité les collisions entre particules fournissent à H₃⁺ l'énergie nécessaire pour produire ces émissions.