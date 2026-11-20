O telescópio espacial James-Webb acaba de captar uma forma de luz que escapava aos cientistas há décadas.

A cerca de 2.300 anos-luz da Terra, na constelação de Cefeu, estrelas estão nascendo. Parte da matéria que orbita essas estrelas jovens é expelida em alta velocidade na forma de jatos. Ao colidirem com as nuvens de gás ao redor, esses jatos produzem ondas de choque que aquecem a matéria.

Os jatos de matéria do objeto Herbig-Haro 211 (HH 211), observados no infravermelho próximo pelo telescópio espacial James-Webb. Trata-se do mesmo tipo de objeto que HH 168, estudado nesta pesquisa.

Crédito: ESA/Webb, NASA, CSA, T. Ray (Dublin Institute for Advanced Studies) – CC BY 4.0.

Foi em uma dessas regiões, HH 168, que pesquisadores detectaram um sinal "proibido".

Para entender essa descoberta, é preciso conhecer uma pequena molécula presente no espaço. Chamada H₃⁺, ela é composta por três núcleos de hidrogênio que compartilham dois elétrons. Por isso, tem carga elétrica positiva. As reações químicas das quais ela participa permitem a formação de muitas outras moléculas nas nuvens interestelares.

Os três núcleos formam um triângulo equilátero. Essa disposição muito simétrica normalmente impede a molécula de emitir certas formas de radiação quando perde energia de rotação. No entanto, em 1986, dois pesquisadores calcularam que a rotação poderia deformar ligeiramente o triângulo. A distribuição das cargas elétricas ficaria menos simétrica, permitindo a emissão de uma radiação muito particular.

É essa radiação que os físicos chamam de proibida. Ela não viola as leis da física: sua emissão é simplesmente excluída por certas regras usuais, que desconsideram essa pequena deformação.

Com um instrumento do James-Webb sensível ao infravermelho, os astrônomos puderam decompor a luz proveniente de HH 168. Eles identificaram nela 26 linhas luminosas correspondentes às emissões procuradas. A mais intensa tem comprimento de onda de cerca de 16 micrômetros, muito além do que nossos olhos podem perceber.

Os cientistas também examinaram observações antigas do telescópio e encontraram essa assinatura luminosa em outra região, chamada HH 211. O estudo, divulgado em 6 de novembro de 2026, foi aceito pela revista The Astrophysical Journal Letters.

Essa descoberta oferece uma nova maneira de estudar a formação de moléculas eletricamente carregadas nos gases atravessados por ondas de choque. No entanto, os pesquisadores ainda não sabem com que eficiência as colisões entre partículas fornecem a H₃⁺ a energia necessária para produzir essas emissões.