🎵 Mehr als 3.000 wissenschaftliche Artikel spielen auf die Beatles an

Die Beatles verstecken sich sogar in den Titeln von Tausenden wissenschaftlicher Artikel, manchmal in Form äußerst ausgefeilter Wortspiele.

Forschende wollten dieses Phänomen messen. Sie durchsuchten Scopus, eine große Datenbank wissenschaftlicher Publikationen, nach Titeln, die Beatles-Songs oder -Songtexte aufgriffen. Dabei identifizierten sie 3.200 Referenzen: 2.237 direkte Übernahmen und 963 Wortspiele.

Die vier Mitglieder der Beatles auf einer berühmten Fotografie.

Einige Songs eignen sich besonders gut für die Sprache der Forschung. „The Long and Winding Road“, was sich mit „der lange, kurvenreiche Weg“ übersetzen lässt, liegt mit 798 Vorkommen deutlich an der Spitze. „With a Little Help from My Friends“ erscheint 209-mal und „Here, There and Everywhere“ 129-mal. Diese Ausdrücke können leicht an einen wissenschaftlichen Weg, eine Zusammenarbeit oder ein an mehreren Orten auftretendes Phänomen erinnern.

Die Autorinnen und Autoren beschränkten sich nicht darauf, identische Titel zu suchen. Verfremdete Referenzen sind automatisch sehr viel schwieriger zu erkennen. Daher nutzten sie ein Sprachmodell, um Kandidaten auszuwählen, und überprüften anschließend jedes Ergebnis manuell. Dieser menschliche Schritt ermöglichte es insbesondere, zufällige Ähnlichkeiten auszusortieren.

Das Ergebnis geht weit über einige wenige Fachgebiete hinaus, die für humorvolle Titel bekannt sind. In der Medizin und den Sozialwissenschaften finden sich besonders viele Referenzen, aber auch in der Informatik, der Wirtschaft, den Umweltwissenschaften und den Geisteswissenschaften gibt es welche. Die Verwendung solcher Anspielungen hat im Laufe der Jahrzehnte zudem schneller zugenommen als die Gesamtzahl wissenschaftlicher Publikationen.

Einige Verfremdungen spielen direkt mit dem untersuchten Thema. Ein Artikel über Long Covid verwandelt „The Long and Winding Road“ beispielsweise in „The lung and winding road“, indem „long“ durch „lung“, das englische Wort für Lunge, ersetzt wird. Eine Arbeit zur Quanteninformatik verfremdet seinerseits „Here Comes the Sun“ zu „Here comes the SU(N)“, einer Anspielung auf ein mathematisches Objekt.

Die Beatles scheinen unter den großen Figuren der populären Musik ebenfalls einen besonderen Platz einzunehmen. Die zehn am häufigsten aufgegriffenen Songtitel der Gruppe erscheinen in 1.584 wissenschaftlichen Titeln. Bei einem von den Forschenden angestellten Vergleich tauchen die zehn am häufigsten verwendeten Titel von Elvis Presley 196-mal auf, gegenüber 65-mal bei Michael Jackson.

Ein aktueller Fall schafft sogar eine unerwartete Schleife zwischen Musik und künstlicher Intelligenz. Der Artikel „Attention Is All You Need“ von 2017, der den Ursprung der Transformer-Architektur bildet, die von vielen heutigen KI-Systemen verwendet wird, greift die Formel aus „All You Need Is Love“ auf. Anschließend nutzten die Forschenden ein auf dieser Technologiefamilie basierendes Modell, um weitere von den Beatles inspirierte Wortspiele aufzuspüren.

Die Studie ebnet nun den Weg für umfassendere Vergleiche. Mit derselben Methode könnte die Präsenz anderer Künstler, Filme oder populärer Werke in der wissenschaftlichen Literatur gemessen und untersucht werden, wie sich diese Referenzen je nach Epoche und Fachgebiet verändern.