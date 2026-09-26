🎵 Mais de 3.000 artigos científicos fazem um aceno aos Beatles

Os Beatles se escondem até nos títulos de milhares de artigos científicos, às vezes na forma de trocadilhos muito elaborados.

Pesquisadores quiseram medir esse fenômeno. Eles pesquisaram no Scopus, uma grande base de publicações científicas, títulos que retomavam canções ou letras dos Beatles. O trabalho permitiu identificar 3.200 referências: 2.237 retomadas diretas e 963 trocadilhos.

Os quatro integrantes dos Beatles em uma fotografia famosa.

Algumas canções se prestam particularmente bem à linguagem da pesquisa. “The Long and Winding Road”, que pode ser traduzida como “a longa e sinuosa estrada”, aparece disparada na liderança, com 798 ocorrências. “With a Little Help from My Friends” aparece 209 vezes e “Here, There and Everywhere”, 129 vezes. Essas expressões podem evocar facilmente uma trajetória científica, uma colaboração ou um fenômeno presente em vários lugares.

Os autores não se limitaram a buscar títulos idênticos. As referências modificadas são muito mais difíceis de identificar automaticamente. Por isso, usaram um modelo de linguagem para selecionar candidatos e depois verificaram manualmente cada resultado. Essa etapa humana permitia, principalmente, descartar semelhanças acidentais.

O resultado vai muito além de alguns campos acostumados a títulos humorísticos. A medicina e as ciências sociais concentram muitas referências, mas elas também aparecem na informática, na economia, no meio ambiente e nas ciências humanas. O uso dessas referências também cresceu ao longo das décadas mais rapidamente do que o número total de publicações científicas.

Algumas modificações brincam diretamente com o tema estudado. Um artigo dedicado à Covid longa transforma “The Long and Winding Road” em “The lung and winding road”, substituindo “long” por “lung”, pulmão em inglês. Um trabalho em computação quântica, por sua vez, modifica “Here Comes the Sun” para “Here comes the SU(N)”, uma referência a um objeto matemático.

Os Beatles também parecem ocupar um lugar especial entre os grandes nomes da música popular. Os dez títulos de canções do grupo mais retomados aparecem em 1.584 títulos científicos. Em uma comparação realizada pelos pesquisadores, os dez títulos mais usados de Elvis Presley aparecem 196 vezes, contra 65 de Michael Jackson.

Um caso recente cria até um ciclo inesperado entre música e inteligência artificial. O artigo de 2017 “Attention Is All You Need”, que deu origem à arquitetura Transformer usada por muitos sistemas atuais de IA, retoma a fórmula de “All You Need Is Love”. Depois, os pesquisadores usaram um modelo baseado nessa família de tecnologias para encontrar outros trocadilhos inspirados nos Beatles.

O estudo agora abre caminho para comparações mais amplas. O mesmo método poderia medir a presença de outros artistas, filmes ou obras populares na literatura científica e determinar como essas referências evoluem de acordo com as épocas e as disciplinas.