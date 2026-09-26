🎵 Más de 3.000 artículos científicos hacen un guiño a los Beatles

Los Beatles se esconden incluso en los títulos de miles de artículos científicos, a veces en forma de juegos de palabras muy elaborados.

Unos investigadores quisieron medir este fenómeno. Buscaron en Scopus, una gran base de publicaciones científicas, títulos que retomaran canciones o letras de los Beatles. Su trabajo permitió identificar 3.200 referencias: 2.237 reproducciones directas y 963 juegos de palabras.

Los cuatro miembros de los Beatles en una fotografía célebre.

Algunas canciones se prestan especialmente bien al lenguaje de la investigación. «The Long and Winding Road», que puede traducirse como «el largo y sinuoso camino», encabeza ampliamente la lista con 798 apariciones. «With a Little Help from My Friends» aparece 209 veces y «Here, There and Everywhere», 129 veces. Estas expresiones pueden evocar fácilmente una trayectoria científica, una colaboración o un fenómeno presente en varios lugares.

Los autores no se limitaron a buscar títulos idénticos. Las referencias transformadas son mucho más difíciles de detectar automáticamente. Por eso utilizaron un modelo de lenguaje para seleccionar candidatos y después verificaron manualmente cada resultado. Esta etapa humana permitía, en particular, descartar las semejanzas accidentales.

El resultado supera ampliamente unos pocos campos acostumbrados a los títulos humorísticos. La medicina y las ciencias sociales concentran numerosas referencias, pero también se encuentran en informática, economía, medioambiente y humanidades. El uso de estos guiños también ha aumentado a lo largo de las décadas más rápido que el número total de publicaciones científicas.

Algunas transformaciones juegan directamente con el tema estudiado. Un artículo dedicado al Covid persistente transforma así «The Long and Winding Road» en «The lung and winding road», al sustituir «long» por «lung», pulmón en inglés. Por su parte, un trabajo sobre informática cuántica transforma «Here Comes the Sun» en «Here comes the SU(N)», una referencia a un objeto matemático.

Los Beatles también parecen ocupar un lugar particular entre las grandes figuras de la música popular. Los diez títulos de canciones más retomados del grupo aparecen en 1.584 títulos científicos. En una comparación realizada por los investigadores, los diez títulos más utilizados de Elvis Presley aparecen 196 veces, frente a 65 de Michael Jackson.

Un caso reciente crea incluso un bucle inesperado entre la música y la inteligencia artificial. El artículo de 2017 «Attention Is All You Need», origen de la arquitectura Transformer utilizada por numerosos sistemas actuales de IA, retoma la fórmula de «All You Need Is Love». Posteriormente, los investigadores utilizaron un modelo basado en esta familia de tecnologías para encontrar otros juegos de palabras inspirados en los Beatles.

El estudio abre ahora el camino a comparaciones más amplias. El mismo método podría medir la presencia de otros artistas, películas u obras populares en la literatura científica y determinar cómo evolucionan estas referencias según las épocas y las disciplinas.