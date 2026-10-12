🐊 Diese Krokodile haben gelernt, nach ihrer Beute zu springen

In Höhlen in Gabun haben Zwergkrokodile gelernt, eine unerwartete Nahrungsquelle zu nutzen: Fledermäuse, die sie sogar im Sprung fangen können.

Diese Reptilien gehören zur Gattung Osteolaemus, den afrikanischen Zwergkrokodilen. Mit einer durchschnittlichen Länge von knapp 1,5 Metern sind sie die kleinsten heute lebenden Krokodile. Sie leben gewöhnlich in den Wäldern und Feuchtgebieten West- und Zentralafrikas, wo sie unter anderem Krabben, Frösche und andere kleine Tiere jagen.

Links ein orangefarbenes Höhlenzwergkrokodil und rechts ein Waldkrokodil.

Bildnachweis: Olivier Testa, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Eine in den Höhlen von Abanda in Gabun entdeckte Population führt ein ganz anderes Leben. Die Tiere verbringen einen großen Teil ihrer Zeit unter der Erde, in Hohlräumen, die von riesigen Fledermauskolonien bewohnt werden. Der Boden ist dort mit Guano bedeckt, und die Umgebung unterscheidet sich stark von den nahe gelegenen Waldgewässern.

Bei der Untersuchung des Mageninhalts lebend gefangener Krokodile fand der Forscher Matt Shirley zahlreiche Überreste von Fledermäusen. Direkte Beobachtungen zeigten anschließend, wie die Reptilien diese Beute erlangen. In der Dämmerung, wenn die Fledermäuse die Höhle massenhaft verlassen, stoßen einige von ihnen zusammen und fallen zu Boden.

Die Krokodile warten dann auf eine Gelegenheit, sie zu packen. Noch erstaunlicher ist, dass einige dabei beobachtet wurden, wie sie in die Luft sprangen, um eine Fledermaus zu fangen. Dieses Verhalten nutzt eine äußerst reichlich vorhandene Nahrungsquelle, die sich nur wenige Meter von ihrem Ruheplatz entfernt befindet.

Diese Ernährungsweise könnte erklären, warum die Krokodile in einem so ungewöhnlichen Lebensraum bleiben. Genetische Analysen zeigen, dass sich die Höhlenpopulation von der im benachbarten Wald lebenden Population unterscheidet. Sie gilt noch nicht als eigenständige Art, doch eine langfristige Isolation könnte ihre Unterschiede verstärken.

Diese Tiere weisen außerdem eine spektakuläre Färbung auf. Während Zwergkrokodile normalerweise sehr dunkel sind, werden einige Höhlenbewohner orange. Die Forscher vermuten, dass diese Färbung nicht genetisch bedingt ist: Der längere Kontakt mit saurem Guano könnte ihre Haut allmählich verändern.

Diese Population zeigt die Anpassungsfähigkeit des Zwergkrokodils, doch die Art ist andernorts in Afrika weiteren Belastungen ausgesetzt. Die Zerstörung der Wälder verkleinert ihren Lebensraum, und Zehntausende Tiere können wegen ihres Fleisches gefangen werden. Ihre Unauffälligkeit erschwert zudem die Bestandsaufnahme.