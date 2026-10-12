🐊 Estes crocodilos aprenderam a saltar para capturar suas presas

Em cavernas do Gabão, crocodilos-anões aprenderam a aproveitar um alimento inesperado: morcegos que eles conseguem até capturar saltando.

Esses répteis pertencem ao gênero Osteolaemus, os crocodilos-anões africanos. Com um comprimento médio próximo de 1,5 metro, são os menores crocodilianos atuais. Normalmente vivem nas florestas e zonas úmidas da África Ocidental e Central, onde caçam principalmente caranguejos, rãs e outros pequenos animais.

Um crocodilo-anão laranja das cavernas à esquerda e um crocodilo-da-floresta à direita.

Crédito: Olivier Testa, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Uma população descoberta nas cavernas de Abanda, no Gabão, leva uma existência bem diferente. Os animais passam grande parte do tempo no subsolo, em cavidades ocupadas por imensas colônias de morcegos. O chão é coberto de guano, e o ambiente difere bastante dos cursos de água das florestas vizinhas.

Ao estudar o conteúdo do estômago de crocodilos capturados vivos, o pesquisador Matt Shirley encontrou muitos restos de morcegos. Observações diretas mostraram depois como os répteis obtinham essas presas. Ao anoitecer, quando os morcegos deixam a caverna em massa, alguns colidem e caem no chão.

Os crocodilos então esperam uma oportunidade para capturá-los. Mais surpreendente ainda, alguns foram observados saltando no ar para apanhar um morcego. Esse comportamento explora um recurso extremamente abundante a apenas alguns metros do local onde descansam.

Essa alimentação pode ajudar a explicar por que os crocodilos permanecem em um ambiente tão incomum. As análises genéticas mostram que a população das cavernas é distinta daquela que vive na floresta vizinha. Ela ainda não é considerada uma espécie separada, mas um isolamento prolongado poderia acentuar suas diferenças.

Esses animais também apresentam uma cor espetacular. Embora os crocodilos-anões normalmente sejam muito escuros, alguns indivíduos das cavernas ficam laranja. Os pesquisadores acreditam que essa tonalidade não seja genética: o contato prolongado com o guano ácido poderia modificar gradualmente sua pele.

Essa população demonstra a capacidade de adaptação do crocodilo-anão, mas a espécie enfrenta outras pressões em diferentes partes da África. A destruição das florestas reduz seus habitats, e dezenas de milhares de indivíduos podem ser capturados por sua carne. Além disso, sua discrição torna difícil contabilizar as populações.