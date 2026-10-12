🐊 Estos cocodrilos han aprendido a saltar para atrapar a sus presas

En unas cuevas de Gabón, unos cocodrilos enanos han aprendido a aprovechar un alimento inesperado: murciélagos que incluso pueden atrapar dando un salto.

Estos reptiles pertenecen al género Osteolaemus, los cocodrilos enanos africanos. Con una longitud media cercana a 1,5 metros, son los cocodrilianos actuales más pequeños. Viven habitualmente en los bosques y humedales de África Occidental y Central, donde cazan sobre todo cangrejos, ranas y otros animales pequeños.

Un cocodrilo enano naranja de las cuevas a la izquierda y un cocodrilo forestal a la derecha.

Crédito: Olivier Testa, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons

Una población descubierta en las cuevas de Abanda, en Gabón, lleva una existencia muy diferente. Los animales pasan gran parte de su tiempo bajo tierra, en cavidades ocupadas por enormes colonias de murciélagos. El suelo está cubierto de guano y el entorno difiere mucho de los cursos de agua forestales cercanos.

Al estudiar el contenido del estómago de cocodrilos capturados vivos, el investigador Matt Shirley encontró numerosos restos de murciélagos. Posteriormente, las observaciones directas mostraron cómo obtenían estas presas los reptiles. Al anochecer, cuando los murciélagos abandonan la cueva en masa, algunos chocan y caen al suelo.

Los cocodrilos esperan entonces una oportunidad para atraparlos. Más sorprendente aún, se ha observado a algunos saltando por los aires para atrapar un murciélago. Este comportamiento aprovecha un recurso extremadamente abundante a apenas unos metros de su lugar de descanso.

Esta alimentación podría ayudar a explicar por qué los cocodrilos permanecen en un entorno tan inusual. Los análisis genéticos muestran que la población de las cuevas es distinta de la que vive en el bosque vecino. Todavía no se considera una especie separada, pero un aislamiento prolongado podría acentuar sus diferencias.

Estos animales también presentan un color espectacular. Aunque los cocodrilos enanos normalmente son muy oscuros, algunos individuos de las cuevas se vuelven naranjas. Los investigadores creen que este tono no es genético: el contacto prolongado con el guano ácido podría modificar gradualmente su piel.

Esta población demuestra la capacidad de adaptación del cocodrilo enano, pero la especie se enfrenta a otras presiones en distintas zonas de África. La destrucción de los bosques reduce sus hábitats y decenas de miles de individuos pueden ser capturados por su carne. Además, su discreción dificulta el recuento de las poblaciones.