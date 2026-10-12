🐊 Ces crocodiles ont appris à sauter pour attraper leurs proies

Dans des grottes du Gabon, des crocodiles nains ont appris à profiter d'une nourriture inattendue : des chauves-souris qu'ils peuvent même attraper en bondissant.

Ces reptiles appartiennent au genre Osteolaemus, les crocodiles nains africains. Avec une longueur moyenne proche de 1,5 mètre, ils sont les plus petits crocodiliens actuels. Ils vivent habituellement dans les forêts et les zones humides d'Afrique de l'Ouest et centrale, où ils chassent notamment des crabes, des grenouilles et d'autres petits animaux.

Un crocodile nain orange des grottes à gauche, et un crocodile forestier à droite.

Crédit: Olivier Testa, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Une population découverte dans les grottes d'Abanda, au Gabon, mène une existence bien différente. Les animaux passent une grande partie de leur temps sous terre, dans des cavités occupées par d'immenses colonies de chauves-souris. Le sol y est recouvert de guano et l'environnement diffère fortement des cours d'eau forestiers voisins.

En étudiant le contenu de l'estomac de crocodiles capturés vivants, le chercheur Matt Shirley a retrouvé de nombreux restes de chauves-souris. Des observations directes ont ensuite montré comment les reptiles obtenaient ces proies. Au crépuscule, lorsque les chauves-souris quittent la grotte en masse, certaines se heurtent et tombent au sol.

Les crocodiles attendent alors une occasion pour les saisir. Plus étonnant encore, certains ont été observés bondissant dans les airs pour attraper une chauve-souris. Ce comportement exploite une ressource extrêmement abondante à quelques mètres seulement de leur lieu de repos.

Cette alimentation pourrait contribuer à expliquer pourquoi les crocodiles restent dans un milieu aussi inhabituel. Les analyses génétiques montrent que la population des grottes est distincte de celle vivant dans la forêt voisine. Elle n'est pas encore considérée comme une espèce séparée, mais un isolement prolongé pourrait accentuer ses différences.

Ces animaux présentent aussi une couleur spectaculaire. Alors que les crocodiles nains sont normalement très sombres, certains individus des grottes deviennent orange. Les chercheurs pensent que cette teinte n'est pas génétique : le contact prolongé avec le guano acide pourrait modifier progressivement leur peau.

Cette population montre la capacité d'adaptation du crocodile nain, mais l'espèce fait face à d'autres pressions ailleurs en Afrique. La destruction des forêts réduit ses habitats et des dizaines de milliers d'individus peuvent être capturés pour leur viande. Leur discrétion rend en outre les populations difficiles à dénombrer.