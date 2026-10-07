📻 Primera detección directa de ondas de radio procedentes de un exoplaneta

Por primera vez, unos astrónomos han localizado ondas de radio directamente en un planeta situado fuera del Sistema Solar.

Este planeta, β Pictoris b, es un gigante gaseoso que orbita alrededor de la estrella β Pictoris. Hasta ahora, ya se habían detectado señales de radio en sistemas que albergan exoplanetas. Pero seguía siendo difícil saber si esas emisiones procedían realmente del planeta o de su estrella.

Representación artística de β Pictoris b en el disco de escombros que rodea su estrella.

Crédito: ESO/L. Calçada — CC BY 4.0.

Los investigadores utilizaron MeerKAT, una red de radiotelescopios instalada en Sudáfrica. Observaron β Pictoris b en varias ocasiones y detectaron ráfagas de radio muy breves. Su posición corresponde a la del planeta y no a la de la estrella. Las señales se registraron entre 0,85 y 3,5 GHz.

Otro indicio: estas ondas poseen una propiedad típica de las emisiones producidas por partículas cargadas guiadas por un campo magnético. En el Sistema Solar, un fenómeno comparable acompaña a las auroras de varios planetas. Por ello, los autores creen estar observando una emisión auroral procedente de β Pictoris b.

Esta detección permite sobre todo estimar directamente el campo magnético del planeta. Su valor alcanzaría al menos 1 250 gauss en la región donde nacen las ondas de radio. Como comparación, el campo magnético medido en la superficie de la Tierra es inferior a 1 gauss.

Un campo magnético proporciona información sobre lo que ocurre en el interior de un planeta. También puede modificar la forma en que su atmósfera interactúa con las partículas enviadas por su estrella. Hasta ahora, estos campos seguían siendo muy difíciles de medir directamente en los exoplanetas.

No obstante, el resultado aún requiere confirmación. El estudio se ha depositado en arXiv y todavía no ha seguido el proceso completo de evaluación de una revista científica. Aun así, los autores volvieron a detectar emisiones durante varias observaciones, con características coherentes.

Futuras observaciones de radio podrán buscar el mismo tipo de señal alrededor de otros mundos. Este método permitiría acceder entonces a una propiedad de los exoplanetas hasta ahora ampliamente inaccesible: su campo magnético.