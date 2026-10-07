📻 Première détection directe d'ondes radio provenant d'une exoplanète

Pour la première fois, des astronomes ont localisé des ondes radio directement sur une planète située hors du Système solaire.

Cette planète, β Pictoris b, est une géante gazeuse qui tourne autour de l'étoile β Pictoris. Jusqu'ici, des signaux radio avaient déjà été repérés dans des systèmes abritant des exoplanètes. Mais il restait difficile de savoir si ces émissions venaient réellement de la planète ou de son étoile.

Vue d'artiste de β Pictoris b au sein du disque de débris entourant son étoile.

Crédit : ESO/L. Calçada — CC BY 4.0.

Les chercheurs ont utilisé MeerKAT, un réseau de radiotélescopes installé en Afrique du Sud. Ils ont observé β Pictoris b à plusieurs reprises et détecté des bouffées radio très brèves. Leur position correspond à celle de la planète et non à celle de l'étoile. Les signaux ont été enregistrés entre 0,85 et 3,5 GHz.

Autre indice : ces ondes possèdent une propriété typique des émissions produites par des particules chargées guidées par un champ magnétique. Dans le Système solaire, un phénomène comparable accompagne les aurores de plusieurs planètes. Les auteurs pensent donc observer une émission aurorale provenant de β Pictoris b.

Cette détection permet surtout d'estimer directement le champ magnétique de la planète. Sa valeur atteindrait au moins 1 250 gauss dans la région où naissent les ondes radio. À titre de comparaison, le champ magnétique mesuré à la surface de la Terre est inférieur à 1 gauss.

Un champ magnétique renseigne sur ce qui se passe à l'intérieur d'une planète. Il peut aussi modifier la manière dont son atmosphère interagit avec les particules envoyées par son étoile. Jusqu'à présent, ces champs restaient très difficiles à mesurer directement sur les exoplanètes.

Le résultat demande toutefois encore confirmation. L'étude a été déposée sur arXiv et n'a pas encore suivi le processus complet d'évaluation d'une revue scientifique. Les auteurs ont néanmoins retrouvé des émissions lors de plusieurs observations, avec des caractéristiques cohérentes.

De futures observations radio pourront rechercher le même type de signal autour d'autres mondes. Cette méthode donnerait alors accès à une propriété des exoplanètes jusqu'ici largement inaccessible : leur champ magnétique.