📻 Primeira detecção direta de ondas de rádio provenientes de um exoplaneta

Pela primeira vez, astrônomos localizaram ondas de rádio diretamente em um planeta situado fora do Sistema Solar.

Esse planeta, β Pictoris b, é um gigante gasoso que orbita a estrela β Pictoris. Até então, sinais de rádio já haviam sido detectados em sistemas que abrigam exoplanetas. Mas ainda era difícil saber se essas emissões vinham realmente do planeta ou de sua estrela.

Visão artística de β Pictoris b no interior do disco de detritos que circunda sua estrela.

Crédito: ESO/L. Calçada — CC BY 4.0.

Os pesquisadores utilizaram o MeerKAT, uma rede de radiotelescópios instalada na África do Sul. Eles observaram β Pictoris b várias vezes e detectaram breves rajadas de rádio. Sua posição corresponde à do planeta, e não à da estrela. Os sinais foram registrados entre 0,85 e 3,5 GHz.

Outro indício: essas ondas possuem uma propriedade típica das emissões produzidas por partículas carregadas guiadas por um campo magnético. No Sistema Solar, um fenômeno comparável acompanha as auroras de vários planetas. Por isso, os autores acreditam estar observando uma emissão auroral proveniente de β Pictoris b.

Essa detecção permite sobretudo estimar diretamente o campo magnético do planeta. Seu valor atingiria pelo menos 1 250 gauss na região onde nascem as ondas de rádio. Para comparação, o campo magnético medido na superfície da Terra é inferior a 1 gauss.

Um campo magnético fornece informações sobre o que acontece no interior de um planeta. Ele também pode modificar a maneira como sua atmosfera interage com as partículas enviadas por sua estrela. Até agora, esses campos continuavam muito difíceis de medir diretamente em exoplanetas.

O resultado, contudo, ainda precisa de confirmação. O estudo foi depositado no arXiv e ainda não passou pelo processo completo de avaliação de uma revista científica. Mesmo assim, os autores encontraram emissões em várias observações, com características coerentes.

Futuras observações de rádio poderão procurar o mesmo tipo de sinal ao redor de outros mundos. Esse método daria então acesso a uma propriedade dos exoplanetas até agora amplamente inacessível: seu campo magnético.