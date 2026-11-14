🌕 Para caminar sobre la Luna, China prepara una maniobra delicada

Para enviar astronautas a la Luna, China prepara una maniobra arriesgada alrededor de nuestro satélite.

El proyecto se basa en dos lanzamientos distintos. Un cohete transportará la nave destinada a los astronautas, llamada Mengzhou. Otro llevará Lanyue, el vehículo encargado de aterrizar en la Luna. Ambas naves viajarán por separado antes de encontrarse alrededor de nuestro satélite.

Imagen ficticia, en referencia a la estadounidense «Izando la bandera en Iwo Jima»

¿Por qué no enviarlo todo en un solo cohete? Transportar simultáneamente una tripulación y un vehículo capaz de descender a la Luna requiere una gran capacidad de lanzamiento. Al separar los dos vehículos, los ingenieros distribuyen esta carga entre dos viajes. Pero esta solución impone una etapa adicional: lograr que se encuentren en el espacio.

En concreto, Mengzhou y Lanyue tendrán que ajustar sus trayectorias para llegar al mismo lugar y al mismo tiempo. Después deberán engancharse entre sí. Esta operación se denomina acoplamiento. Los astronautas podrán entonces pasar de la nave al módulo lunar.

Una vez a bordo de Lanyue, parte de la tripulación descenderá hacia la superficie. Los astronautas podrán realizar allí trabajos científicos antes de partir de nuevo. Después, el módulo tendrá que reunirse con Mengzhou en órbita lunar para permitir su regreso. Por tanto, el éxito de la misión también dependerá de un segundo encuentro entre ambos vehículos.

China todavía no ha llegado a esa etapa. Sin embargo, ya se han realizado varias pruebas. Mengzhou, en particular, se ha sometido a pruebas de su sistema de evacuación de emergencia, destinado a proteger a la tripulación si el lanzamiento sale mal. Lanyue ha sido probado para las fases de aterrizaje y despegue.

Los responsables chinos también quieren aprovechar las misiones lunares automáticas Chang'e. Estos vehículos han permitido adquirir experiencia en la exploración de la Luna sin transportar personas. Los conocimientos y los medios técnicos derivados de estas misiones podrán contribuir a preparar los vuelos tripulados.

Queda una etapa especialmente importante: verificar el funcionamiento del conjunto antes de embarcar a los astronautas. Se han previsto pruebas sin tripulación para comprobar las distintas operaciones. China tendrá que demostrar, en particular, que sus vehículos pueden encontrarse, acoplarse y garantizar un regreso seguro después de una estancia lunar.