💊 Bactéries résistantes : un additif redonne de l’efficacité à un antibiotique

Un antibiotique utilisé depuis des décennies pourrait retrouver une partie de son efficacité contre certaines bactéries résistantes. Des chercheurs ont associé la vancomycine à une petite molécule appelée pghi-4. Cette combinaison a rétabli l’action du médicament contre des entérocoques résistants, en laboratoire et chez la souris.

La vancomycine est employée contre des infections graves causées par certaines bactéries. Son utilisation est devenue plus difficile face à l’apparition de bactéries Enterococcus faecium résistantes à cet antibiotique. Ces dernières peuvent provoquer des infections hospitalières difficiles à traiter.

Bactéries - image d'illustration Unsplash

L’équipe a ciblé une enzyme bactérienne appelée SagA. Celle-ci participe à la réparation et au remodelage de la paroi qui protège la bactérie. Cette enveloppe constitue aussi la cible de la vancomycine, qui l’empêche normalement de se maintenir.

La molécule pghi-4 bloque l’activité de SagA. Cette inhibition perturbe la construction de la paroi d’Enterococcus faecium. La vancomycine peut alors mieux atteindre sa cible et empêcher la bactérie de conserver une enveloppe fonctionnelle.

En laboratoire, l’association a restauré la capacité de la vancomycine à tuer plusieurs souches résistantes. La quantité d’antibiotique nécessaire a diminué jusqu’à huit fois dans certains essais. Les chercheurs ont également observé une réduction de la charge bactérienne dans un modèle murin de septicémie.

Le résultat ne transforme pas encore pghi-4 en traitement disponible. Les expériences ont été menées sur des cellules, des isolats cliniques et des souris. L’efficacité et la sécurité de cette association doivent encore être évaluées chez l’être humain.

L’approche appartient à la famille des adjuvants antibiotiques. Ces molécules auxiliaires ne combattent pas forcément les bactéries seules. Elles neutralisent plutôt un mécanisme de résistance afin de prolonger l’utilité d’un antibiotique existant.

Cette stratégie pourrait limiter le temps nécessaire au développement d’un traitement, puisque la molécule principale est déjà connue. Pourtant, les résultats restent précliniques. Des études supplémentaires devront vérifier la pharmacologie, la toxicité et la capacité de la combinaison à fonctionner chez des patients.