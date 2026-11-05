🤖 Un chien robot guidé par des neurones humains vivants

Un chien robot a été relié à une puce contenant des cellules nerveuses cultivées en laboratoire. Ces cellules participent au choix de ses déplacements.

Le dispositif a été développé par l'entreprise australienne Cortical Labs. Contrairement à un ordinateur habituel, il utilise un petit réseau de neurones vivants issus de cellules souches humaines. Ces cellules reçoivent des impulsions électriques et réagissent en envoyant leurs propres signaux.

Le chien robot en action.

Crédit : Cortical Labs

Pour les utiliser, les chercheurs ont installé les neurones sur une puce munie de nombreuses électrodes. L'électronique traduit les informations en signaux envoyés aux cellules. Un programme analyse leurs réactions et les transforme en commandes de déplacement.

Dans une démonstration, un robot à quatre pattes a ainsi été dirigé vers une cible dans une situation simple. Cette expérience montre que des cellules vivantes peuvent participer au pilotage d'une machine.

Une autre étude, réalisée avec Honda Research Institute Europe, a exploré cette approche dans un univers virtuel. Les chercheurs ont testé près de 1 300 réglages pendant plus de 4 000 heures d'interaction. Leur objectif était de trouver une manière efficace de transmettre des informations aux neurones.

Les neurones au microscope. Image de microscopie électronique, colorisée.

Crédit : Cortical Labs

Certaines configurations ont permis au système de progresser vers une cible au fil des essais. Dans ce cadre précis, les performances ont dépassé celles de programmes informatiques utilisés pour comparaison.

Les neurones utilisés ne forment pas un cerveau entier. Le dispositif dépend encore largement de l'électronique classique pour fonctionner. Le résultat scientifique est surtout d'avoir créé un dialogue entre des cellules nerveuses et une machine en mouvement.

Les chercheurs espèrent développer des systèmes capables de s'adapter à de nouvelles situations en consommant peu d'énergie. Mais ces avantages restent à démontrer dans des applications réelles.