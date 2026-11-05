🤖 Um cão robô guiado por neurônios humanos vivos

Um cão robô foi conectado a um chip contendo células nervosas cultivadas em laboratório. Essas células participam da escolha de seus movimentos.

O dispositivo foi desenvolvido pela empresa australiana Cortical Labs. Ao contrário de um computador comum, ele utiliza uma pequena rede de neurônios vivos derivados de células-tronco humanas. Essas células recebem impulsos elétricos e reagem enviando seus próprios sinais.

O cão robô em ação.

Crédito: Cortical Labs

Para utilizá-los, os pesquisadores instalaram os neurônios em um chip equipado com numerosos eletrodos. A eletrônica traduz as informações em sinais enviados às células. Um programa analisa suas reações e as transforma em comandos de movimento.

Em uma demonstração, um robô de quatro patas foi direcionado para um alvo em uma situação simples. Esse experimento mostra que células vivas podem participar do controle de uma máquina.

Outro estudo, realizado com o Honda Research Institute Europe, explorou essa abordagem em um universo virtual. Os pesquisadores testaram cerca de 1.300 configurações durante mais de 4.000 horas de interação. O objetivo era encontrar uma maneira eficiente de transmitir informações aos neurônios.

Os neurônios ao microscópio. Imagem de microscopia eletrônica, colorizada.

Crédito: Cortical Labs

Algumas configurações permitiram que o sistema avançasse em direção a um alvo ao longo dos testes. Nesse contexto específico, o desempenho superou o de programas de computador usados para comparação.

Os neurônios utilizados não formam um cérebro inteiro. O dispositivo ainda depende amplamente da eletrônica clássica para funcionar. O principal resultado científico foi criar um diálogo entre células nervosas e uma máquina em movimento.

Os pesquisadores esperam desenvolver sistemas capazes de se adaptar a novas situações consumindo pouca energia. Mas essas vantagens ainda precisam ser comprovadas em aplicações reais.