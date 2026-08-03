🧬 CRISPR permet de cibler et détruire l’ADN de cellules cancéreuses !

Une enzyme issue du système CRISPR pourrait devenir une arme contre certaines cellules cancéreuses. CRISPR est un outil inspiré d’un mécanisme naturel utilisé par des bactéries pour reconnaître et couper un fragment précis de matériel génétique.

Dans les laboratoires, ce système sert habituellement à modifier l’ADN de manière ciblée. Ici, son fonctionnement ne consiste pas à corriger le génome, mais à le détruire après détection d’un signal précis.

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Cette enzyme, appelée Cas12a2, peut être programmée pour reconnaître un ARN caractéristique d’une cellule malade. Une fois ce signal détecté, elle déclenche une fragmentation massive de la chromatine, qui contient l’ADN. Le mécanisme agit comme un interrupteur moléculaire. Tant que l’ARN ciblé reste absent, l’enzyme demeure inactive. Lorsqu’il apparaît, Cas12a2 provoque de nombreuses cassures dans le génome de la cellule concernée.

Les chercheurs ont notamment visé des mutations touchant TP53, un gène fréquemment altéré dans les cancers. Certaines de ces mutations restent difficiles à traiter avec des médicaments classiques. L’équipe a aussi ciblé des anomalies liées au gène EGFR et une forte activité du gène MYC. Ces signatures peuvent distinguer des cellules tumorales de cellules saines voisines.

Dans des cultures cellulaires, l’activation de Cas12a2 a ralenti la prolifération et déclenché la mort des cellules ciblées. Les cellules dépourvues de l’ARN recherché étaient davantage épargnées.

Des essais sur des souris ont également été menés. L’enzyme et son ARN guide ont été transportés par des nanoparticules lipidiques vers des tumeurs du foie ou du poumon. Les chercheurs ont observé une réduction de la charge tumorale dans ces modèles. Ces résultats restent toutefois précliniques et ne démontrent pas encore une efficacité chez l’être humain.

Cette approche transforme donc CRISPR en outil de destruction sélective plutôt qu’en simple éditeur génétique. Elle ouvre une nouvelle méthode pour éliminer des mutations considérées comme difficiles à cibler.