🍓 Ce fin enrobage garde les fraises fraîches plusieurs jours sans réfrigérateur

Des fraises peuvent rester présentables plusieurs jours à température ambiante grâce à une couche protectrice presque invisible, fabriquée notamment avec de l'agar.

Cette substance issue d'algues est déjà largement utilisée dans l'alimentation. Le nouvel enrobage ralentit la perte d'eau et la détérioration des fruits, sans imposer une conservation permanente au réfrigérateur.

Une fraise fraîche perd rapidement de l'eau après sa récolte. Sa surface fragile facilite aussi les dommages et le développement de micro-organismes. Le froid ralentit ces phénomènes, mais conserver et transporter des aliments réfrigérés demande beaucoup d'énergie.

Des fraises posées sur une table blanche

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Les scientifiques ont donc conçu une barrière qui se dépose directement sur le fruit. Sa base est l'agar, un matériau gélifiant extrait d'algues. Ils y ont associé de minuscules particules formées grâce à l'interaction entre du zinc et l'acide tannique, une substance végétale appartenant à la famille des polyphénols.

Une fois appliquées, ces particules s'assemblent pour former un film protecteur continu.

Cette couche réduit les échanges avec l'environnement. Les fraises traitées perdent moins d'humidité, conservent mieux leur fermeté et résistent davantage à la dégradation. Les essais ont aussi porté sur des raisins et des morceaux de pomme, avec une meilleure conservation de plusieurs caractéristiques liées à leur fraîcheur.

Le revêtement possède en plus une activité antibactérienne mesurée en laboratoire. Les tests réalisés sur des cellules intestinales humaines cultivées n'ont pas montré de toxicité dans les conditions étudiées. Une grande partie de la couche peut également être retirée par un simple rinçage bref à l'eau, ce qui facilite son usage sur des aliments consommés directement.

La fabrication a été pensée pour dépasser le seul cadre du laboratoire. Les scientifiques ont obtenu des résultats avec de l'agar alimentaire disponible dans le commerce. Ce point compte pour envisager une production à plus grande échelle, car il évite de dépendre d'un matériau rare ou spécialement fabriqué.

L'intérêt ne consiste pas nécessairement à supprimer le froid partout. Un tel film pourrait surtout limiter les pertes lorsque la réfrigération est difficile, coûteuse ou interrompue entre la récolte et la consommation. Les fruits très fragiles sont particulièrement concernés, puisqu'une courte période à température ambiante peut accélérer leur détérioration.

Les chercheurs ont également évalué l'impact environnemental de leur procédé. Leur analyse attribue au revêtement une empreinte carbone et une toxicité pour les milieux d'eau douce inférieures à celles d'une conservation conventionnelle par réfrigération des fraises.

La prochaine étape sera de confirmer ces performances à grande échelle, dans des conditions réelles de stockage et de distribution.