🌟 Une nouvelle image de l'étoile compagne de Bételgeuse

Une preuve par l'image ? Bételgeuse ne serait pas seule.

Une équipe internationale a obtenu l’image la plus nette à ce jour d’un astre qui orbiterait autour de la célèbre supergéante rouge. Cette observation apporte l’indice le plus solide après près d’un siècle de recherches.

Visible à l’œil nu dans la constellation d’Orion, Bételgeuse varie régulièrement de luminosité. Des astronomes soupçonnaient depuis longtemps qu’une étoile compagne pouvait contribuer à certaines de ces variations. Deux études publiées en 2024 avaient prédit qu’elle serait plus facile à distinguer en décembre de la même année, lorsqu’elle paraîtrait la plus éloignée de Bételgeuse.

Images du VLT de Bételgeuse et de sa compagne potentielle

Les chercheurs ont donc observé le système à cette date avec le Very Large Telescope de l’Observatoire européen austral, au Chili. Ils ont utilisé SPHERE, un instrument conçu notamment pour séparer la faible lumière d’exoplanètes de l’éclat de leur étoile. Plusieurs mois de traitement ont ensuite été nécessaires pour faire ressortir le signal recherché.

L’image obtenue montre directement la lumière de la candidate, provisoirement appelée Bételgeuse B. Les nouvelles données indiquent une masse comprise entre deux et trois fois celle du Soleil, supérieure aux premières prévisions qui l’imaginaient proche d’une masse solaire. Cette différence explique pourquoi SPHERE a pu la détecter malgré l’éclat dominant de la supergéante.

D’autres indices avaient déjà soutenu l’existence d’un compagnon, dont une possible détection avec le télescope Gemini North. Cependant, la nouvelle image est présentée par l’équipe comme la preuve observationnelle la plus convaincante. Les auteurs restent prudents : ils parlent encore d’une étoile candidate, car un point lumineux isolé ne suffit pas à établir son mouvement orbital.

Une observation environ un an plus tard doit fournir le test décisif. Si l’objet se trouve alors de l’autre côté de Bételgeuse, à la position prévue par son orbite, son association au système deviendra beaucoup plus difficile à contester. Cette vérification permettra aussi de mieux préciser sa trajectoire et ses propriétés physiques.

La découverte pourrait modifier les modèles décrivant l’évolution de Bételgeuse. Cette étoile massive et âgée finira bientôt par exploser en supernova.

Une compagne assez massive peut échanger de la matière ou perturber les couches externes d’une supergéante au fil du temps. Les astronomes devront donc déterminer si Bételgeuse B influence déjà les variations de l’étoile principale et si elle changera son évolution finale. La prochaine image recherchera d’abord le déplacement orbital attendu, condition essentielle avant d’aller plus loin.