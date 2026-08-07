♻️ Des plastiques en vrac transformés en hydrogène

Le tri des déchets plastiques reste un obstacle majeur au recyclage. Une équipe de UCLA et de l’université Ewha Womans propose désormais de transformer plusieurs plastiques mélangés en hydrogène directement, sans les séparer au préalable.

Le procédé concerne trois matériaux très courants : le PET des bouteilles, le polyéthylène et le polypropylène. Ces plastiques présentent des propriétés chimiques différentes, ce qui complique habituellement leur traitement dans un même réacteur.

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Les chercheurs ont utilisé un traitement thermique alcalin, appelé ATT. La méthode repose sur une réaction entre les déchets plastiques, de la chaleur et de l’hydroxyde de sodium, afin de libérer l’hydrogène contenu dans les molécules.

Le polyéthylène et le polypropylène résistent toutefois davantage à cette réaction. L’équipe les expose donc brièvement à une chaleur modérée en présence d’air, ce qui rend leurs chaînes chimiques plus réactives.

En laboratoire, le système a produit un hydrogène dont la pureté dépassait 90 %. Il fonctionnait à des températures inférieures de 300 à 400 degrés Celsius à celles de la gazéification classique.

Le procédé cherche aussi à éviter le rejet direct de dioxyde de carbone. Le carbone libéré est capturé par l’hydroxyde de sodium, puis transformé en carbonate de sodium solide.

Les analyses indiquent que plus de 75 % du carbone initial se retrouve sous forme de carbonate stable ou de résidus organiques liquides. La part libérée sous forme gazeuse est restée inférieure à 13 %.

Cette technologie doit encore être optimisée avant une éventuelle utilisation industrielle. Les chercheurs devront notamment évaluer sa rentabilité, sa consommation énergétique et la récupération des réactifs.