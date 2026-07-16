🥒 Pourquoi un cornichon brille quand il est traversé par de l'électricité ?

Un cornichon traversé par un courant électrique produit une lueur orange. Ce phénomène, objet depuis plusieurs décennies de démonstrations dans certains cours de sciences, est désormais bien mieux expliqué. Au menu du cornichon lumineux : conduction électrique, vapeur, étincelles et minuscules explosions.

Un cornichon contient beaucoup d’eau salée. Or, le sel dissous se sépare en ions, c’est-à-dire des atomes ou groupes d’atomes chargés électriquement. Cette saumure laisse circuler le courant. La chair du cornichon se comporte alors comme un milieu conducteur, mais imparfait : elle chauffe rapidement au voisinage des électrodes.

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L’explication la plus répandue attribuait jusqu'à maintenant la lumière aux ions sodium présents dans le sel. Ces derniers peuvent effectivement produire une teinte jaune-orangée lorsqu’ils sont excités. Cependant, les observations récentes montrent que ce mécanisme ne suffit pas à expliquer le spectacle. La lueur dépend aussi de phénomènes physiques plus intenses, localisés près de l’électrode.

Une première étape semble être la formation d’une poche de vapeur. La chaleur fait bouillir localement l’eau contenue dans le cornichon. Cette bulle gazeuse interrompt partiellement le passage du courant. Des étincelles peuvent alors franchir le petit espace créé entre l’électrode et la partie humide du légume, ce qui augmente encore la température.

En parallèle, le courant décompose une partie de l’eau par électrolyse. Cette réaction produit notamment de l’hydrogène et de l’oxygène. Ensemble, ces deux gaz forment un mélange inflammable. Les étincelles semblent ensuite l’enflammer par petites quantités. La lumière orange proviendrait donc de mini-explosions successives, difficiles à distinguer à l’œil nu.

Les chercheurs ont étudié le phénomène avec une caméra rapide et un capteur d’hydrogène. Ils ont comparé un courant alternatif, celui qui arrive habituellement aux prises, et un courant continu. De l’hydrogène est apparu dans les deux cas. Pourtant, seule l’alimentation alternative a provoqué la lueur caractéristique.

Le courant alternatif inverse régulièrement son sens. Selon l’hypothèse présentée, cette oscillation aiderait la poche de vapeur à rester ouverte assez longtemps. Les étincelles peuvent alors se former et enflammer le mélange gazeux. Avec un courant continu, la bulle s’effondrerait plus facilement : l’hydrogène se produit toujours, mais sans lueur spectaculaire.

La lumière n’apparaît pas non plus n’importe où. Lorsque le cornichon est placé verticalement, elle surgit généralement à son extrémité basse. C’est là que la saumure a tendance à s’accumuler. La partie la plus imbibée conduit mieux le courant et favorise les réactions observées.