🪐 Psyche survole Mars avant de poursuivre sa route

La sonde américaine Psyche a frôlé Mars le 15 mai 2026, avant de reprendre sa route vers l’astéroïde métallique qui porte le même nom. Ce détour autour de la planète rouge a surtout permis de modifier la trajectoire de l’engin sans consommer de carburant.

Au plus près, Psyche est passée à 4 609 km au-dessus de la surface martienne. La gravité de Mars a alors accéléré la sonde d’environ 1 600 km/h. Elle a aussi incliné son plan orbital d’environ 1 degré par rapport au Soleil, une correction nécessaire pour atteindre sa cible dans la ceinture principale d’astéroïdes.

Image NASA

Cette technique est appelée assistance gravitationnelle. Une sonde échange une infime part d’énergie avec une planète en mouvement lorsqu’elle passe dans son voisinage. Le résultat dépend de la trajectoire choisie avec une grande précision. Dans le cas de Psyche, Mars a joué le rôle d’un relais naturel pour l’envoyer vers une orbite plus favorable.

Les vues de Mars ne sont donc pas un simple bonus visuel. Pendant l’approche, l’imageur multispectral de la sonde a suivi le croissant de la planète, qui grossissait progressivement dans son champ de vision. À l’approche maximale, Mars est devenue trop grande pour celui-ci.

Psyche est arrivée face à une portion de Mars peu éclairée depuis sa position. La planète apparaît ainsi sous forme de fin croissant, comme la Lune près de la nouvelle Lune. La lumière observée provient du Soleil réfléchi par le sol martien et diffusé par les poussières atmosphériques.

Le passage a également servi de répétition générale pour les instruments de la mission. Les équipes ont pu vérifier leur fonctionnement sur une planète connue et préparer les opérations scientifiques qui seront menées près de l’astéroïde. Les signaux radio reçus par le réseau Deep Space Network ont ensuite confirmé que la trajectoire obtenue correspondait aux prévisions.

Psyche a été lancée en octobre 2023 pour étudier l’astéroïde 16 Psyche, situé entre Mars et Jupiter. Cet objet est riche en métaux, mais sa composition exacte reste à déterminer. Il pourrait conserver des indices sur les matériaux présents dans les premiers petits corps ayant participé à la formation des planètes.

La sonde doit arriver près de l’astéroïde à l’été 2029, avant de commencer son étude détaillée en août. Elle le photographiera, cartographiera sa surface et mesurera ses propriétés physiques. Le survol de Mars a donc marqué une étape discrète mais déterminante.